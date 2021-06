Galaxy S21 5G pametni telefoni i Galaxy A02s su savršen tehnološki par za bezbrižno ljetovanje i lijepo druženje uz videopozive dok niste kod kuće. Učinite nešto lijepo za sebe i darujte sebe i bližnje gdje uz kupnju pametnih telefona Galaxy S21 5G serije na poklon dobivate i Galaxy A02s do 13. lipnja 2021.

Kraj školske godine sve je bliže. Osim što mališani nestrpljivo čekaju čuti posljednje školsko zvono i uputiti se na igru s prijateljima, svoju priliku za odmor još više čekaju upravo - odrasli. I tako dok planirate svoj godišnji odmor, smišljate planove ili birate destinaciju za neko zanimljivo putovanje, dva pitanja uvijek prolaze kroz glavu: kako paziti na mališane da u igri ne pretjeraju i odu predaleko? Hoćemo li uspjeti uspostaviti dobru vezu s djedom, bakom ili drugima koji nemaju priliku s nama uživati tijekom praznika?



Naravno, trenutne okolnosti promijenile su našu svakodnevicu. Srećom, tehnologija ne poznaje distancu pa se za ostanak u kontaktu s najmilijima možemo koristiti videopozivima. Da bi to ostvarili, potreban je kvalitetan pametni telefon koji ima odličnu kameru, kao i mogućnosti videopoziva. Tako je Samsung nedavno predstavio odličnu Galaxy S21 5G seriju pametnih telefona, kao i najnoviju Galaxy A „Awesome“ seriju pametnih telefona, čiji je član Galaxy A02s.



Darujte najmilije i sebe



Ako ste u potrazi za idealnom solucijom gdje se želite nagraditi vrhunskim pametnim telefonom za vrijedan rad tijekom godine, a pritom sebi osigurati bezbrižan odmor odličnim darom djeci, sada je idealan trenutak jer Samsung trenutno provodi posebnu promociju. Iskoristite posebnu priliku gdje uz kupnju pametnih telefona Galaxy S21 5G serije na poklon dobivate Galaxy A02s.

PR Foto: PR

Samsung Galaxy S21 5G serija pametnih telefona svjetski je poznata zahvaljujući svojim jedinstvenim mogućnostima kamere. Osim četverostruke stražnje kamere koja može vaše najljepše trenutke odmora i uživancije zabilježiti u sjajnoj 8K rezoluciji, Galaxy S21 5G pametni telefoni bit će sjajni za videopozive s najmilijima zahvaljujući nevjerojatnoj prednjoj kameri. Tako najjači model Galaxy S21 Ultra 5G dolazi s prednjom kamerom od čak 40 MP, dok prednja kamera od 10 MP na Galaxy S21 5G i S21+ 5G je isto tako dostojna za vrhunsku kvalitetu videopoziva.Znamo kako je to: videopozive osim zbog drugih obaveza često moramo prekinuti radi baterije. Baterija je i popularan izgovor naših mališana zašto se ne javljaju. 😊 Koliko često se čuli: „Mama, ispraznio mi se telefon pa se nisam mogao javiti“ dok ste vi grizli nokte od brige?Uz Galaxy S21 5G seriju pametnih telefona i Galaxy A02s, baterijskim brigama je došao kraj. Snažne baterije Galaxy S21 5G serije pametnih telefona od 4000 do 5000 mAh-a osigurat će bezbrižne višesatne videopozive s onima koji su vam srcu najbliskiji, dok mlađi sigurno neće moći potrošiti snažnu bateriju Galaxy A02s pametnog telefona od čak 5000 mAh-a. Zato mirne duše pustite vaše klince da uživaju u ljetnim radostima, znajući da će vam se uvijek moći javiti.Dok razgovarate sa svojima na videopozivu, nije važna samo kamera, nego i kvaliteta prikaza. Pametni telefoni Galaxy S21 5G serije u svojem kompaktnom dizajnu pružaju veliki AMOLED zaslon s brzinom osvježavanja od čak 120 Hz, kako bi svaki osmjeh vaših najmilijih tekao glatko na zaslonu. Ni Galaxy A02s nije iznimka sa svojim Infinity-V zaslonom, koji osim što je velik, omogućava jasan prikaz kako bi najmlađi uživali u omiljenim sadržajima.

PR Foto: PR

Galaxy S21 5G pametni telefoni i Galaxy A02s su savršen tehnološki par za bezbrižno ljetovanje i lijepo druženje uz videopozive dok niste kod kuće. Učinite nešto lijepo za sebe i darujte sebe i bližnje gdje uz kupnju pametnih telefona Galaxy S21 5G serije na poklon dobivate i Galaxy A02s do 13. lipnja 2021. Kako bi korisnici ostvarili pravo na svoj Galaxy A02s, nakon kupnje uređaja potrebno se obavezno prijaviti unutar Samsung Members aplikacije najkasnije do 22. lipnja 2021. godine. Za više informacija o promociji posjetite https://www.samsung.com/hr/offer/double-reason-to-smile Uz prekrasan dar, priuštite si još tehnoloških poslastica uz Samsung program vjernosti Lounge unutar Samsung Members aplikacije za mnoštvo sjajnih popusta, ponuda i iznenađenja. Benefiti Samsung programa vjernosti nisu limitirani brojem korištenja i može ih koristiti isključivo vlasnik premium Samsung uređaja i do dvije godine nakon aktivacije korisničkog računa. Više informacija možete pronaći na https://www.samsung.com/hr/offer/members-lounge/