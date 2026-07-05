Potraga proširena na tri županije, nije isključeno ni susjedstvo: "Žalosno je što se kod nas događa"

Od subote traje sveobuhvatna potraga za muškarcem koji je upucao i teško ozlijedio dvojicu mladića na parkiralištu noćnog kluba u središtu Čakovca. Muškarac je naoružan, vozilo kojim je došao do kluba pronađeno, a mobitel isključen.

Relativno nedavno je izašao iz zatvora nakon višegodišnje kazne zbog droge, a još se utvrđuje je li droga uzrok ovog napada te što su mladići tamo radili u četiri ujutro.

Policija je pretresla automobil čakovečkih oznaka kojim se dovezao u klub, a koji nije njegov. On je, kako su iz PU međimurske potvrdili, pronađen u Vukovarskoj ulici.

Napadač je bio uhićen u akciji policije Republike Srpske 2019. i odslužio je 5,5 godina zatvora, dijelom i u Lepoglavi. U Hrvatskoj ima dosje, ne za takva djela, no kretao se u takvom miljeu, među kojima su i krijumčari migranata

Policija traga za počiniteljem iz Čakovca Foto: DNEVNIK.hr

U Čakovcu i dalje u nevjerici.

"Mislim da je to sve dosta nas šokiralo i potreslo. Mislim da se takve stvari ne bi trebale događati", kažu mještani.

"Nemam jednostavno, reći nemam što reći. To je žalosno što se kod nas događa", dodali su.

Mladići nisu ozbiljno kažnjavani, no još se utvrđuje jesu li tamo bili kao ilegalni zaštitari i je li motiv droga. Iz kluba kažu kako su mladići bili gosti i sve se zbilo nakon zatvaranja. Izvan su životne opasnosti, a policija će provesti nadzor svih dozvola kluba u središtu Čakovca.

"Pozivamo sve građane ukoliko raspolažu s bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i da se ne upuštaju ni u kakav razgovor s tom osobom. Osoba je naoružana", poručio je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.

Muškarcu se na teret stavljaju dva pokušaja ubojstva i dovođenje u opasnost života i imovine.

Istraga podjeljena na dva dijela: Proširena potraga

Uživo iz Čakovca se javio reporter Nove TV, Domagoj Mikić. Kaže, potraga je još u tijeku, a uključilo se i pojačanje.

Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"Istraga je trenutno podijeljena na dva dijela. Jedan dio tima istražitelja detaljno češlja i nastoji raspetljati što je uzrok ovog brutalnog napada ispred noćnog kluba, dok drugi dio detaljno razrađuje planove i na terenu formira lokacije na kojima će se tražiti 42-godišnji muškarac. Osim na području PU međimurske, potraga je proširena i na susjednu PU varaždinsku, a za njim se traga i na području PU sisačko-moslavačke", rekao je Mikić.

Istražitelji ne isključuju ni da je muškarac pobjegao u susjednu Bosnu i Hercegovinu gdje je već ranije i osuđen. Kao što je i policija istaknula, radi se o opasnom o kriminalcu s podebljim dosjeom - ako ga vidite, nikako nemojte uspostavljati kontakt s njim, već se javite na 192.