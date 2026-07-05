Novi detalji o napadaču iz Čakovca za kojim se traga: Osuđen u BiH, nedavno izašao iz zatvora?

Međimurska policija intenzivno traga za muškarcem koji je povezan s pokušajem ubojstva u subotu u središtu Čakovca. Osumnjičeni D.T. (42) od ranije je poznat policiji, a već je robijao u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Muškarca se povezuje s pucnjavom u Čakovcu u kojoj su teško ranjena dvojica mladića u 20-im godinama. Do sukoba je došlo u u subotu, 4. srpnja, nešto prije četiri sata ujutro.

Kako prenose mediji, osumnjičeni je nedavno izašao iz zatvora u BiH. Tamo je 2019. uhićen u velikoj akciji "Unikat", te godinu kasnije osuđen na 5,5 godina zatvora zbog proizvodnje i prometa drogama te neovlaštenog posjedovanja oružja.

Dnevni Avaz izvijestio je da je osumnjičeni s još dvojicom muškaraca od veljače do srpnja 2019. iznajmljeno skladište kod Laktaša pretvorio u moderan laboratorij za uzgoj droge. Policija im je pronašla čak 756 stabljika indijske konoplje, 1,8 kilograma osušene marihuane i veću količinu novca. Osim toga, u presudi je istaknuto i da je D.T. uzgajao marihuanu od 2018., ali u kući te je osuđen i za nedozvoljeno posjedovanje 850 grama eksploziva i automatske puške.

Akcija Foto: MUP RS

Akcija Foto: MUP RS

Sam je prostor bio veličine oko 600 kvadratnih metara, a zanimljivo je da su ga unajmili od vlasnika "Big radija" i nekadašnjeg kandidata za gradonačelnika Banje Luke Ljubiše Buce Kragulja.

Policija upozorila: Ne približavajte mu se

Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovu pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.

Policija je također upozorila da joj se, ako građani uoče traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, ne približavaju niti ostvaruju kontakt, već o tome odmah obavijeste policiju.