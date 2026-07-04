Novi detalji pucnjave na sjeveru Hrvatske, susjedi u šoku: "Vidjeli smo čovjeka da leži, krv je šikljala"

Sve raspoložive policijske snage na nogama su u Međimurskoj županiji. Intenzivno tragaju za 40-godišnjakom osumnjičenim da je oko četiri ujutro u subotu na parkiralištu kluba u centru Čakovca upucao i teško ozlijedio dvojicu mladića u 20-ima.

Muškarac je, navodno, nakon svađe u klubu, prvo nožem napao mladiće.

"U ovom trenutku su intenzivne mjere traganja na terenu. Sve raspoložive policijske snage su na terenu, kolege iz susjednih policijskih uprava i svih policijskih uprava upoznati su s događajem i potencijalnim počiniteljem i tragamo za njim", rekao je Radovan Gačal iz PU međimurske.

Radovan Gačal, PU međimurska Foto: Dnevnik Nove TV

Mladići u svojim 20-ima izvan su životne opasnosti i na sreću ne bi trebalo biti dugotrajnih posljedica.

"Stabilno je, van životne opasnosti. Ovaj dečko koji je primljen u jedinicu intenzivnog liječenja dobio je dvije prostrijelne rane u natkoljenicu i drugu kroz abdominalnu šupljinu. Drugi pacijent je imao prostrijelnu ranu, no ona je bila površinska", rekao je Nenad Vidanec iz ŽB Čakovec.

Svemu bi mogla kumovati droga. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, ni nož ni pištolj nisu pronađeni na mjestu događaja. Sve se odvilo pred prvim susjedima koji su još u šoku.

"Brzo nas je probudila i mislila da netko baca petarde. Mi smo brzo gore skočili sa ženom da vidimo što se događa i vidjeli čovjeka u dvorištu da leži dolje i krv, nogu su mu previjali i krv je šikljala", ispričao je Goran Novak. "Katastrofa se osjećam, vjerujte mi."

Goran Novak, svjedok Foto: Dnevnik Nove TV

Težak incident potresao je Čakovec koji ovako nešto u centru grada ne pamti. "Ovo me moram priznati malo šokiralo. Žao mi je kamo idemo", kažu građani.

Neslužbeno, potencijalni napadač imao je problema sa zakonom u Hrvatskoj, ali nepovezanih s drogom i nasiljem, a provjerava se i status u susjednoj BiH, kao i što se utvrđuje jesu li mladići bili ilegalni zaštitari u klubu. Svi su rođeni u Hrvatskoj.

O problemima s klubom pokraj kojeg je i starački dom susjedi upozoravaju godinama, rekli su. "Ne spavamo kako treba, tko treba i užas, užas što se tu događa", rekao je Novak, dok se Tibor Horvat požalio: "Čujemo buku, nerazumno razgovaranje, vika..."

Iz Grada u subotu bez komentara.