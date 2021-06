Riječ je o proizvodima bez konzervansa i aditiva, što ove proizvode čini omiljenima u mnogim kućanstvima već desetljećima.

Nazovu me tako ponekad ljudi i s oduševljenjem kažu da su njihove majke ili bake sretne, jer ne moraju same više razvlačiti tijesto, reći će vam Danijela Serenčeš ako je upitate da vam kaže nešto o Viksi listovima za štrudle, savijače i baklave.



Volite li pripremati kolače, za Viksi ste zasigurno već čuli. Za one koji će tek postati njeni obožavatelji, riječ je o obiteljskoj tvrtki osnovanoj prije više od trideset godina u Vinkovcima. Danijela je posao preuzela od oca nakon njegova umirovljenja. Kaže i da je to za nju bio logičan korak. Danas zapošljavaju 15 djelatnika čije vrijedne ruke rade listove za pite, kore za krempite, mlince, krušne mrvice, baklave i još štošta drugo.

PR Foto: PR

Riječ je o proizvodima bez konzervansa i aditiva, što ove proizvode čini omiljenima u mnogim kućanstvima već desetljećima. Bučnice, savijače od sira, jabuka, višanja, baklava, pa malo cimeta, dašak vanilije, slatke i slane varijante – kombinacija je pregršt. Nebrojeni su stolovi u Hrvatskoj bogatiji za slastice kojih se traži komad više, upravo zahvaljujući Viksi.Sirovine za izradu svojih proizvoda Viksi uzima od lokalnih dobavljača. Jaja za njihove mlince, primjerice, stižu od obližnjeg proizvođača koji ima niskopodni uzgoj. Upravo činjenica da ne sadrže aditive i da su domaći proizvodi, Viksi su osigurali onaj dobar glas koji se daleko čuje.“Moja ideja je bila da sve radimo što prirodnije i da znamo što jedemo. Viksi proizvodi su apsolutno bez konzervansa i aditiva”, govori Danijela Serenčeš, otkrivajući i da je proizvodnja u najvećem dijelu još uvijek ručna.Upravo zato se listove za štrudle, savijače i baklave koje dolaze iz Viksi, kaže da su kao bakine. Sve je “po starinski”, uz modernizaciju samo jednog koraka koju su uveli prije tri godine.“Do tada smo radili na velikim stolovima od šest kvadrata prekrivenih platnima. Naše zaposlenice su rukama razvlačile tijesto i obilazile oko stolova. Da bismo smanjili opterećenje i broj sati koje provode na nogama, uveli smo trake koje kruže tako da ne moraju više obilaziti stolove. No tijesto za kore za savijače se još razvlači ručno, do prozirnosti”, pojašnjava Danijela Serenčeš.

PR Foto: PR

Umjesto preko stolnjaka, tijesto za savijače se u Viksi razvlači preko platna od prehrambenog pamuka. Zatim prelazi preko valjka koji je zagrijan na 330 stupnjeva. Tijesto se na valjku zadržava 20-30 sekundi, pri čemu zadrže oko 70-80 posto vlage. Upravo zato ostaje, navodi Danijela, vrlo elastično.“Toliko je elastično da ga možete zgužvati, a ono će ostati bez ijedne rupice kada ga ponovno razvučete. Naši listovi za savijače su najvećim dijelom pečeni, a ne sušeni. Strojno rađeni listovi se suše i zato pucaju”, pojašnjava dodajući i da strojna proizvodnja ne ide bez aditiva.“Kada govorimo o strojnoj i ručnoj proizvodnji, to su dva različita proizvoda. Naši proizvodni procesi zahtijevaju više pozornosti, truda i angažmana, ali su zato i prirodniji”, dodaje Danijela Serenčeš.Viksine listove za štrudle, savijače i baklave možete pronaći na policama SPAR i INTERSPAR trgovina.“Suradnja sa SPAR-om nam daje značajnu sigurnost. Narudžbe su kontinuirane i mi za SPAR isporučujemo jednom tjedno. To partnerstvo nam je velika i važna stavka i zbog likvidnosti – osigurava plaće našim zaposlenicima, a nama mogućnost planiranja daljnjih koraka”, navodi, ističući da se zahvaljujući SPAR-u, u Viksi asortimanu uživa i u Sloveniji.Osim proizvoda iz asortimana vinkovačke Viksi, police marketa i supermarketa SPAR Hrvatska pune su domaćih proizvoda. Kampanjom “Da, domaće je” SPAR kontinuirano okuplja upravo domaće proizvođače iz cijele Hrvatske i pomaže im plasirati svoje proizvode diljem zemlje i na inozemnim tržištima na kojima SPAR posluje.