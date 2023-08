Lisice u elitnom zagrebačkom kvartu: "Što sad da ja radim? Više ne živim normalno, ne idem van"

U derutnoj kući u zagrebačkim Gračanima živi lisica s dvoje malih. Hodaju i po susjednim kućama.

Susjeda je tražila njihovu deložaciju. Gradske vlasti su joj odgovorile da će lisice same napustiti kuću i vratiti se u šumu, i to na njezinu žalost jer iako gospođa toga nije svjesna, lisice je brane od glodavaca.

"Što sad da ja radim, jer one kakaju po dvorištu, pišaju, ja ne živim normalno. Moj veš više nije vani, ja ne idem van. Imam unuka - on ne ide van. Imam psa koji je non-stop u kući, na šapama mi donosi sve u kuću", opisala je Vesna Bukovac. Lisica susjede svakodnevno podsjeća čiji je vrt.



"Što sad? Mi smo to konzumirali, jeli. Toliko sam poludjela da sam na kraju to sve sad zapustila jer mi je to odvratno i gadno uopće kopati po tome. Tk sad kad se počelo pisati o trakavici, onda mi je pala buba u uho", sjeća se Bukovac.

Lisičja trakavica unosi se u tijelo čovjeka jajašcima, ona se nalaze u izmetu ili na krznu, oko njuške i šapa. U tijelu se može začahuriti u unutarnjim organima i rasti 10 do 15 godina.

"Kad se ta trakavica razmnoži u organizmu, prvenstveno u jetri, može čak doći do pluća. Onda pacijenti počinju osjećati simptome nelagode, tupu bol pod desnim rebrenim lukom, temperature", opisao je Stipislav Jadrijević.

A i što se zakona tiče, to je to. Ljudi lisici nisu ravnopravni susjedi. Za razliku od nje, nisu zaštićeni i nemaju prava na zdravlje, život i kretanje.

O teškom slučaju Ivane Megle je Dnevnik Nove TV izvještavao prije tjedan dana.

Više o prisilnom suživotu s lisicama pogledajte u priloženom videu.

