Reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar bila je u Puli. Požar koji je u subotu izbio, drugi je veliki požar u samo nekoliko dana u Istri.

Istra od ponedjeljka gori, dva puta bili su pozvani i kanaderi kako bi pomogli vatrogascima jer su požari bili veliki. U subotu su požar uz vatrogasce i kanadere gasili i građani.

Gost Dnevnika Nove TV, Enes Veljačić, sasvim se slučajno našao na požarištu.

Kad je ugledao vatru, parkirao je auto i stao pokraj puta.

"Vidjeli smo ljude da trče i gase vatru, pridružio sam se njima", kazao je te dodao kako je sve izgledalo strašno. U jednom trenutku i sam je bio u opasnosti, ali ističe kako je sve bilo lakše kad su došli kanaderi.

Veljačić i još nekoliko mještana bili su okruženi vatrom.

"Uzeo sam jedan šlauf i gasiš. I moliš boga da prođe sve kako treba. U tom trenutku ne razmišljaš o ničemu. Gledaš druge ljude i to je to", kazao je Veljačić.

U požaru je izgorjela i jedna strana automobila njegove supruge.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić rekao je da će policija utvrditi uzrok požara, no kaže i kako je vatru mogao uzrokovati otvoreni plamen.

VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte najdramatičnije trenutke današnje borbe s požarom u Puli

VIDEO Dramatične scene iz Pule, izgorjelo 40 hektara: Čule se i eksplozije, plamen progutao automobile i neke objekte

"Prije pet dana tu je blizu bio požar većih razmjera, sumnjamo da je moguće i s njega, ali nije to baš pouzdano, moguće je da je i od otvorenog plamena, ali to će policija utvrditi", kazao je Rojnić.

Pojasnio je da je otvoreni plamen korištenje opuška ili nečeg drugog što može uzrokovati požar, slučajno ili namjerno.

Požar u Puli oko 19 sati je lokaliziran, na terenu je 80 vatrogasaca s 30 vozila. U 19 sati povukli su se kanaderi.

Izgorjela su vozila koje je pulski automehaničar koristio za rezervne dijelove, a detonacije su se mogle čuti zbog ostataka odbačenih lakova i sprejeva u spremnicima, pojasnio je zapovjednik JVP-a Pula.

Vatrogasci će cijelu noć dežurati

Vatrogasce čeka teška noć, bez obzira na to što je požar lokaliziran. Kanaderi su se povukli oko 19 sati, ali veliki broj vatrogasaca s vozilima ostat će dežurati cijelu noć, odnosno minimalno 72 sata, a bude li to potrebno – i duže.

"Ono što vatrogasci sada rade je dogašivanje požara, rubova požariša i sanacija. To znači da moraju paziti rubove požara kako se on ne bi širio izvan gabarita u kojima je lokaliziran. Bude li potrebno, oni će ulaziti i duže u požarište, no kako sada stvari stoje to za sada nije potrebno", izvijestila je Dollar.

Prema prvim procjenama izgorjelo je oko 35 hektara šume, niskog raslinja, neki pomoćni objekti, kamp-prikolice... nasreću, nije bilo ljudskih žrtava, a uzrok će biti poznat naknadno.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr