Liječnici iz Splita i Zagreba tijekom radnog vremena u bolnici - operiraju u privatnim klinikama, pokazao je to nadzor Ministarstva zdravstva. Dnevnik Nove TV doznaje u kojim su sve prekršajima zatečeni liječnici i kakve ih sankcije čekaju. Više donosi reporter Ivan Kaštelan.

Rad u privatnim ustanovama bez dozvole, neopravdani izostanci, nepravilno vođena medicinska dokumentacija... To je tek dio nepravilnosti koje su utvrđene nakon inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravstva, doznaje Dnevnik Nove TV.

Inspektori su posjetili kliničke bolničke centre u Zagrebu i Splitu. Neke liječnike nisu pronašli na radnom mjestu.

Iz nalaza inspekcije jasno je da su neki liječnici bez dozvole ravnatelja svojih bolnica obavljali zahvate u privatnim ustanovama. Pritom su utvrđene i nepravilnosti u vođenju medicinske dokumentacije.

Iz udruge za prava pacijenata poručuju da se ova otkrića preklapaju s problemima koje im građani gotovo svakodnevno prijavljuju.

"To se može jedino riješiti na način da se uvede elektronska evidencija radnog vremena i onda kada se odradi zaista cijeli posao u javnom zdravstvenom sustavu, onda se može ići raditi dodatno, raditi privatno. Nemamo ništa protiv toga, ali mora biti jasno i transparentno. Ne smije se upotrebljavati i zloupotrebljavati javni zdravstveni sustav", rekla je Jasna Karačić Zanetti iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Liječnici i medicinske sestre na rubu: ''Mi smo svaki dan u minskom polju''

A nadzor je pokazao upravo to, da rade privatno tijekom radnog vremena. Građane taj podatak ne iznenađuje.

"Mislim da bi oni trebali biti malo bolje plaćeni. Pa onda ne bi dolazilo do toga. Da se izbore više za plaću, a ne za to slobodno vrijeme gdje onda to nadoknađuju", rekao je jedan građanin za Dnevnik Nove TV.

U KBC-u Zagreb su nam potvrdili pronađene nepravilnosti kod jednog djelatnika.

"Utvrđeno je da je bez odobrenja poslodavca za dopunski rad obavljao rad izvan KBC-a Zagreb, te smo protiv njega proveli postupak, nakon čega su mu izrečene odgovarajuće mjere sukladne pozitivnim propisima. KBC Zagreb."

U KBC-u Split smo uskraćeni za detalje. Potvrdili su utvrđene nepravilnosti kod svojih djelatnike, uz napomenu da će ih prekršajnim sudovima prijaviti nadležna inspekcija. Same bolnice, najavljuju, mjere će poduzeti sukladno Zakonu o radu.

"Dugo je to bila javna tajna"

Iz Splita se ispred KBC-a javio reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan. Dok je u Zagrebu, prema onom što su otkrili, u pitanju samo jedan slučaj, u Splitu nisu bili raspoloženi komentirati koji je razmjer cijele priče.

"Kako doznajemo, u najvećem broju slučajeva riječ je o plastičnim kirurzima. Ono što ne treba čuditi je da u bolnici nisu htjeli o tome govoriti. Ako se pokaže točnim ono što smo doznali, u pitanju je 20-ak liječnika koji nisu imali dupusnice za rad u privatnoj praksi. Takvi liječnici su za vrijeme radnog vremena obavljali zahvate i u privatnim klinikama i takvih zahvata je prema nalazima inspekcije Ministarstva zdravstva više desetaka."

Nude im 15 tisuća eura bonusa, ali nitko ne želi raditi: "Još uvijek čekamo da nam netko dođe, da nam se jave"

U neslužbenim razgovorima s nekim liječnicima splitskog KBC-a Kaštelan je otkrio da se njihovi kolege brane jer su, kako kažu, zaboravili obnoviti suglasnost, a neki da nisu znali da im za svaku od privatnih ustanova treba nova suglasnost.

"Suglasnost se dobiva od šefa svake od klinika i nju bi trebali imati samo oni liječnici koji izvrsno obavljaju svoj posao koji izvrše sve zadatke šefa klinike i kada on bude zadovoljan ta suglasnost ide na potpis samom ravnatelju bolnice. Ovo je potvrda te priče, dugo je to bila javna tajna, a sada to imamo i crno na bijelo."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.