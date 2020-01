Istraga o padu vojnog helikoptera kod Zlarina i pogibiji dvojice pilota mogla bi potrajati i do godinu dana. Odgovore na mnoga pitanja krije crna kutija.

Trebala je to biti vježba slična mnogima koje su i dosada prolazili. No, zašto nisu stigli do splitske vojne luke? I što se događalo na letu na pola puta između otoka Zlarina i Zablaća, gdje je jedan od dva helikoptera naglo pao u more - istražitelji mole za strpljenje.

"Budući da je istraga u prvoj fazi, vi ćete shvatiti da nemam nekih konkretnih odgovora", poručuje pukovnik Mario Počinok, glavni vojni zrakoplovni istražitelj.

Odgovore krije i pronađena crna kutija. No, još se ne zna jesu li i koliko oštećeni memorijski podaci i dokazi s kobnog leta. Vjeruju da američka vojska zna kako ih spasiti. "Treba naglasiti da se američka strana ponudila za pomoć što nije isključeno da ćemo prihvatiti", dodaje Počinok.

Posada srušenog helikoptera letjela je na znatno nižoj visini od druge letjelice koja im je bila u pratnji. "Letio je na visini brišućeg leta, a što se tiče ovakvih podataka i izlaženja u javnost, ja bi se zasada suzdržao", objašnjava Počinok i dodaje da pod 'brišući let' misli na let na visini od 0 do 100 metara.

U prijevodu, spustili su se gotovo uz samu razinu mora. Jesu li vremenski uvjeti bili idealni za let - to je sada predmet detaljne civilno - vojne istrage. "Prema podacima DHMZ-a s kojima i mi izrađujemo prognozu, vrijeme je bilo suho, uz malu ili umjerenu naoblaku i većinom umjeren i povremeno jak sjeverozapanjak", kazala je meteorologinja Ana Bago.

Što su im u razgovoru ispričala dvojica vojnih pilota iz druge letjelice - uz očevice jedini stvarni svjedoci - ne otkrivaju. Tek potvrđuju da let iz helikoptera nije sniman. "Evo za baš ovaj let - nema!", navodi pukovnik Mario Počinok, glavni vojni zrakoplovni istražitelj.

A hoće li i što otkriti već izuzete snimke nadzornih kamera s kopna - znat će se nakon analize. Već su u policijskim rukama. "To je postupak koji je odradila civilna policija i još uvijek je dijelom u tijeku tako da ćemo poslije vidjeti rezultate od policije što su našli", kazao je zapovjednik Zapovjednog operativnog središta, brigadni general Krešo Tuškan.

Prije leta - Kiowa helikopteri prošli su preglede - kažu u Zemuniku. Je li za nesreću koja ih je prizemljila - kriva ljudska pogreška ili tehnički kvar? Nitko ne želi žuriti sa zaključcima. "Vrlo nezahvalno je prognozirati, morat ćemo uzeti sve relevantne činjenice, obraditi podatke da bi mogli izaći s takvim izjavama", kazao je pukovnik Počinok.

Rekonstruirati tragediju neće biti lako. Procjena je da bi sve moglo potrajati čak i do godinu dana.

