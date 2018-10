Ministar uprave Lovro Kuščević rekao je u srijedu da se za provjeru nevaljanih potpisa za referendumska pitanja prijavilo oko 130 građana i po četiri, pet udruga, ali ne i inicijativa Narod odlučuje - za pravedniji izborni sustav, te ocijenio da toj inicjativi nije do istine i objektivnosti, nego do najnižeg politikantstva.

Kuščević je rekao da je Vlada, kako bi odgovorila na neopravdane napade na provjeru potpisa za referendumske inicijative - dvije za izmjenu izbornog sustava i jednu za opoziv Istanbulske konvencije - pozvala sugrađane, inicijative, udruge, da dođu i izvrše uvid u sve nevažeće potpise. Nevažećih potpisa je bilo, podsjetio je, 40.000 po svakom pitanju.

"Do sad se prijavilo otprilike 130 građana za svako referendumsko pitanje i po četiri, pet udruga, tipa Gong, Hrvatski helsinški odbor, ne znam napamet. To je meni veliko iznenađenje i razočarenje i dokaz da inicijativa Narod odlučuje radi čisti politikantski pristup i pritisak na hrvatsku javnost. Koliko su inzistirali da se pojave na uvidu, oni se uopće nisu prijavili," rekao je Kuščević u emisiji ''A sada Vlada''.

Rok je bio do petka u ponoć, Istambulska inicijativa se prijavila, puno sugrađana i udruga, a ti koji su bili najglasniji, nisu imali morala prijaviti se i doći pogledati koje su se nepravilnosti radile..

Možda su pojedinci koji su se prijavili članovi inicijative Narod odlučuje, ali se kao Inicijativa nisu prijavili, rekao je. "To pokazuje koliko manipuliraju ljudima koji su izašli i dali potpise za referendum i koliko manipuliraju javnošću, koliko im nije stalo do istine, objektivnosti nego do najnižeg politikntstva," rekao je Kuščević.

Rekao je da će za nekoliko dana utvrditi proceduru kada i kako će dobiti uvidu potpise. Prvo slijedi sastanak s APIS-om, da se vide tehnički uvjeti za uvid. Na sastanku moraju biti predstavnici Agencije za zaštitu podataka da bi jamčili zaštitu osobnih podataka prilikom uvida, te predstvnici povjerenstva koje je obavilo nadzor prikupljenih potpisa. Sastanak će biti u roku od nekoliko dana, utvrdit će se metodologija i odrediti termini kada uvid mogu dobiti pojedinci, kada udruge i inicijative koje su se prijavile, kazao je Kuščević. (Hina)