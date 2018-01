''Dobro sam upoznat kakvo je more. To je jedan ključali kotao u kojem vi ne možete normalno disati, naročito stariji ljudi. Prvi put kad se zagrcnete, a stalno vam ulazi more u usta, vi ostajete bez daha'', pojasnio je Petar Pavlić.

Ono što je krenulo kao novogodišnja razonoda završilo je kao tragedija. Loša procjena, uzburkano more i valovi viši od dva metra presudili su dvojici kupača. A neki su zatražili i liječničku pomoć

U Hrvatskoj je jedno novogodišnje kupanje završilo strašnom tragedijom. Petnaestak entuzijasta, kao i svake godine do sada, na riječkim Pećinama je točno u podne skočilo u more. Tako su htjeli obilježiti sretan početak nove godine. No, dogodilo se upravo suprotno. Jako jugo je udaralo u valove, a valovi u kupače. Poginula su dvojica kupača

''Za sada su zaprimljena dva pacijenta i oni su trenutno stabilno'', rekla jeiz KBC-a Rijeka.

Spašavanje u kojem su sudjelovali riječki vatrogasci otežavao je nepristupačan teren i jaki udari juga. Za većinu kupača - novogodišnji ulazak u more je višegodišnja tradicija. I Petar je bio s kupačima na plaži, no nije se usudio okupati.

''Dobro sam upoznat kakvo je more. To je jedan ključali kotao u kojem vi ne možete normalno disati, naročito stariji ljudi. Prvi put kad se zagrcnete, a stalno vam ulazi more u usta, vi ostajete bez daha'', pojasnio je kupač Petar Pavlić.

Temperatura mora od svega 12 stupnjeva izazov je za tijelo. Posebno nakon obilnog blagdanskog stola. ''Ako smo konzumirali alkohol, apsolutno se ne preporuča da ulazimo u more. Isto tako ako bolujemo od kroničnih bolesti, naročito ako imamo problema sa srcem, epilepsijom ili nekakvim drugim stanjima koja mogu dovesti do smanjene fizičke i psihičke spremnosti'', istaknuo je Marin Marinović iz KBC-a Rijeka.

Zato je dobro ne precjenjivati svoje mogućnosti.

O ovoj tragediji u Dnevniku Nove TV govorio je vrsni ronilac

Može biti više uzroka. Valovi su bili veliki. Suho utapanje može biti sitne čestice mora koje podigne vjetar, pa plivač udahne to more i na taj se način utopi. Valovi su bili jaki pa može biti do toga da su ti ljudi udarili prije toga u obalu koja je tamo dosta strma i nema plaže. Može biti više uzroka.

Prema snimkama, vidjeli smo da su valovi visoki, a more snažno. Kako izgledaju ti udari valova i kako djeluju na kupača?

Treba znati da je svaka litra mora teška jedan kilogram, pa pod tim pritiskom od jednog vala koji u sebi ima na hektolitre, možete samo predočiti koja je to snaga i što ta snaga može učiniti.

Jesu li se kupači precijenili? Što treba imati na umu prije ulaska u more, posebice - ovako nemirno more?

More ne prašta. Moru uvijek treba reći Vi i s morem se ne treba natjecati. Treba mu se prilagoditi. Ako je more tako jako, onda je sigurno bila loša odluka da se skoči u jedno takvo more.

