Uznemirujući prizori dolaze iz Rijeke. Unatoč jakom vjetru, skupina kupača prvi je dan u godini ipak željela barem na nekoliko minuta provesti u moru. Međutim, zbog vremenskih prilika, za dvojicu je sve završilo tragično.

Oko podneva je u Rijeci nekoliko novogodišnjih kupača skončalo tragično.

Jako jugo uzburkalo je more, no kupači ni unatoč upozorenjima nisu odustali od namjere da barem nekoliko minuta provedu u moru i tako obilježe prvi dan u godini. Vrlo brzo po ulasku u more, veliki valovi su ih razdvojili te su pojedini kupači izgubili kontrolu. Dvojica su poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno. Okupljeni građani i vatrogasci priskočili su u pomoć i s izvlačili ih s velikim naporom.

Početak 2018. tako će ostati zapamćen po velikoj tragediji koja se lako mogla izbjeći.

Ekstremne vremenske prilike valja shvatiti ozbiljno te izbjegavati situacije koje bi mogle biti pogubne, makar one bile i dio tradicije. Uvijek moramo imati na umu da opreza s vremenom nikad nije previše.