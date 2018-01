Petnaestak kupača sudjelovalo je u tradicionalnog novogodišnjem kupanju na riječkoj plaži koje je imalo tragičan završetak.

U novogodišnjem kupanju po jakom jugu i valovima u ponedjeljak u podne na riječkim Pećinama poginula su dvojica muškaraca, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. Trećeg su, po neslužbenoj informaciji Novog lista, uspjeli reanimirati te je izvan životne opasnosti.

Kako se doznaje, kupanje na Pećinama, podno hotela Jadran, organiziralo se četvrtu godinu za redom, a sudjelovalo je petnaestak osoba. Odustali su od plivanja, ali su, unatoč jakom jugu i velikim valovima neki odlučili ući u more i držati se za ruke. No, valovi su ih povukli te su se dvojica muškaraca utopila, a još nekoliko ih je ozlijeđeno.

U spašavanju su sudjelovali vatrogasci, pri čemu se neki od njih ozlijedili. Sve okolnosti ove nesreće se još utvrđuju.

"Jugo k'o jugo, pokazalo je svoje ćudi. Jednostavno krivo su procijenili uvjete. Mi smo došli po pozivu, Skočio sam u more, otplivao sam do jednoga, uspio sam ga dovući nazad. Dečki su mi pomogli izvući mene i njega. To je bilo poprilično teško jer jugo je zbilja udaralo o sam kraj", rekao je Dino Škamo iz JVP Rijeka.

Josip Povrženić, jedan od organizatora tradicionalnog novogodišnjeg kupanja, ispričao je za Novi list što se dogodilo.

"Upozoravali su nas iz hotela da ne idemo u more zbog vjetra, ali jugo je taman počelo slabjeti. Svejedno smo se dogovorili da zbog lošeg vremena nećemo plivati nego ćemo se samo skinuti i uhvatiti za ruke u krugu. No valovi su bili prejaki i došlo je do tragedije", ispričao je. (Hina/Ma.B.)