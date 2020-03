Slabiji potresi opet su se noćas osjetili u Zagrebu, a jedan umjerene jačine dogodio se oko 3 sata.

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je u ponedjeljak da je u Zagrebu tijekom noći bilo nekoliko manjih potresa.

"Treslo se, možemo reći očekivano. Radi se o slabijim potresima, jedan je bio umjerene jačine, u tri sata, i njega su osjetili pojedinci na gradskom području i malo veći broj ljudi u epicentralnom području Kašine i Markuševca", rekao je Kuk za Hrvatski radio.

Kuk je rekao da se u nedjelju reagiralo dobro, posebice sve službe.

"Reagiralo se dobro. Ljudi su bili svjesni da se nekada može dogoditi, potres pa se reagiralo relativno dobro. Sve službe reagirale su jako dobro i mislim da su negativni učinci bili minimalni", rekao je Kuk.

Ponovio je kako se ne može prognozirati jačinu naknadnih potresa.

"Možemo reći da je normalno da se tlo konstantno trese i to će potrajati tjednima i mjesecima. Za sada se može reći - riječ je o slabijim potresima", dodao je.

Na pitanje koliko je važno u toj situaciji pripremiti ruksak s vodom, toplom odjećom, baterijom i dr., Kuk je odgovorio da je dobro imati pripremljene dokumente i stvari koje su nabrojene ako bi bilo jačeg potresa i imati to kod sebe. No, dodao je, ne treba raditi paniku.

Također je rekao kako je najbolje rješenje kad su ljudi blizu izlaza i mogu brzo izaći na otvoreno. No s obzirom na to da smo u gradu, za većinu to je nemoguće, pa je dobro zaštititi se od predmeta koji mogu ozlijediti, primjerice rasprskavajućeg stakla, i nakon potresa izaći da se zaštitimo od naknadnih potresa.

Glavni potres bio je u nedjelju u 6:24, a tijekom jučerašnjeg dana bilo je 30-ak novih potresa. (Hina)