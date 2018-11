Ministar zdravstva Milan Kujundžić opovrgnuo je u utorak u Hrvatskom saboru informacije da je sastav radnog tijela za izradu novog zakona o pobačaju tajan te istaknuo kako je osobno protiv abortusa, ali se zabranama neće ništa postići.

"Sastav tog radnog tijela nije tajna. Pošaljite dopis u Ministarstvo zdravstva i dobit ćete odgovor. Riječ je o desetak ljudi koje nije bilo lako nagovoriti da za nula kuna rade vrlo težak znanstveni i etički, ali i vrlo težak i nezahvalan rudarski posao. Riječ je o uglednim liječnicima i profesorima medicinske, pravne i bioetičke struke", kazao je Kujundžić.

No, po Kujundžićevim riječima, to radno tijelo neće izraditi prijedlog novog zakona o pobačaju već će to raditi povjerenstvo. "Povjerenstvo ćemo osnovati kada izbistrimo nalaze, što je praksa u svijetu pokazala, od krajnje restriktivnoga do krajnje liberalnoga", rekao je.

Popis članova Povjerenstva stigao je na naš upit iz Ministarstva.

"Ministarstvo zdravstva nije osnovalo Radnu skupinu za izradu zakona, već je osnovalo Povjerenstvo za evaluaciju zakonskih kriterija i iskustava država Europske unije koji se odnose na pravo prekida trudnoće, u sljedećem sastavu:



prof.dr.sc. Ante Čorušić

prof.dr.sc. Berivoj Mišković

dr.sc. Tanja Turudić

prof.dr.sc. Marko Vulić

prof.dr.sc. Zdravka Poljaković

prof.dr.sc. Darko Marčinko

prof.dr.sc. Dinka Pavičić-Baldani

prof.dr.sc. Anica Čulo Margaletić

mr.sc. Mirna Erman-Vlahović

prof.dr.sc. Urelija Rodin



Zadaća je stručnjaka utvrditi iskustva država Europske unije koja se odnose na pravo prekida trudnoće te svojom analizom olakšati izradu prijedloga stručne podloge za izradu zakonske regulative", odgovoreno je za DNEVNIK.hr iz ministarstva.

Inače, Ustavni sud odredio je rok za donošenje novog zakona o pobačaju do veljače 2019. godine. Zadnjih godinu dana održani su brojni neformalni sastanci s ekspertima o toj temi, na kojima su se zrcalila razna mišljenja i prijedlozi, a sada se krenulo to i uobličiti.

Osnovat će se povjerenstvo s pedesetak članova

"Napravili smo radno tijelo koje sada treba u pisanoj formi iznjedriti analizu rezultata i zakona Europske unije i zemalja svijeta, kao i ishoda koji su nastali iz tih zakona diljem svijeta, kako bismo olakšali kada se osnuje povjerenstvo za izradu zakona i kako bi tih 50-ak ljudi moglo lakše razgovarati argumentima što bi bilo najbolje predložiti u Hrvatskoj", kaže Kujundžić.

Na pitanje što smatra optimalnim rješenjem, Kujundžić je odgovorio da "kada bi znao, odmah bi napravio prijedlog prema povjerenstvu".

"Osobno sam protiv abortusa, ali zabranama se ništa neće postići. U tom prijedlogu zakona treba učiniti sve da se rodi što više začete djece, da te majke imaju sigurnost, da će njihovo sutra rođeno dijete imati i pelenu, i mlijeko, i kruh, i vrtić, i školu, i posao, i da će ostati u Hrvatskoj živjeti i raditi", poručio je ministar zdravstva.

Ocijenio je kako je zakon o pobačaju "nešto što je vrlo osjetljivo i da je bilo lako riješiti, bilo bi riješeno prije 5, 15 ili 30 godina". (Hina, M.V.)