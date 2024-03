Veliki uspjeh Nove TV: Kuglolov u finalu prestižnog natjecanja

Jedinstveni natječaj ''Kuglolov'' omogućio je gledateljima da u prosincu 2023. sudjeluju u zabavnoj potrazi za virtualnim božićnim kuglicama koje su se prikazivale na ekranu, u programu Nove TV, ali i na portalima grupacije - DNEVNIK.hr, showbuzz.hr, zadovoljna.hr, gol.hr, punkufer.hr, krenizdravo.hr, zimo.hr te novatv.hr.

Svaka od tih kuglica nosila je QR kod, a gledatelji su putem aplikacije DNEVNIK.hr imali priliku skenirati te kuglice, odnosno prikupljati na portalima grupacije.

Kuglolov - 4 Foto: Nova TV

Ovaj inovativan pristup omogućio je sudionicima da ukrase svoje virtualno božićno drvce unutar aplikacije, produbljujući time svoje iskustvo gledanja televizijskog programa na novi, inspirativan način.



Nova TV kao brand time je postavila nove standarde na domaćem medijskom tržištu jer je pružila jedinstveno iskustvo koje povezuje TV i digitalne platforme na način koji do sada nije viđen na ovim prostorima.

Kuglolov - 5 Foto: Nova TV



Ideja, strategija, izvedba i kreativnost, kao i postignuti rezultati ove uspješne integrirane kampanje Nove TV prepoznao je stručni žiri MIXX Awards Croatia koje djeluje pod okriljem IAB-a Croatia – domaće adrese međunarodne organizacije IAB Global zadužene za unaprjeđenje i održavanje interaktivnog marketinga hrvatskoga tržišta na najvišem standardu.



U kategoriji Cross-Media Integration Campaign osim Nove TV s kampanjom projekta ''Kuglolov'' u finale su ušli i projekti: Be a SeaStar Hero! (TZ Poreč), Everyvbody Guc Guc (Studenac), Hrvatska Senzacija za Senzaciju Eurosonga (Jamnica plus) i Odvoji, lako je (Čistoća Split).

Kuglolov - 3 Foto: Nova TV



Najboljima među projektima odat će se posebna počast na svečanoj dodjeli nagrada na novom izdanju Dana komunikacija, koja će se 13. travnja 2024. održati u Rovinju.