Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić izvijestio je kako i dalje raste broj kuća koje su dobile crvenu naljepnicu, a kuća za rušenje u Banovini trenutačno ima 2668.

Nakon što je Vlada donijela odluku o otpisu potraživanja za struju i plin korisnicima na potresom pogođenom području, gospođa Đurđica Dražetić iz sela Sibić pozdravlja taj potez.

"Gledam na to pozitivno jer je naša situacija sada takva da mi to nećemo moći realizirati, isplaćati kao do sada. Mislim da je to u redu“, kaže.

Da se stanje promijenilo od najjačeg potresa 29. prosinca, kaže, baš i nije.

"Ponovno trese, svaki dan trese, svaku večer trese i s tim se živi“, govori mještanka Sibića. Dobila je od Caritasa kontejner, ali…

"Unutra je struja i toplo je, ali nemam odvod i dovod vode. Nadam se da će se to riješiti do vikenda", kaže.

Iako su je djeca zvala da dođe k njima Đurđa, kaže, ne želi otići.

"Da, imam djecu, ali ne bih iz svog otišla. Tu je moj dom, tu sam ostavila mladost i ne bih išla. ’91. sam bježala s pokojnim suprugom, djecom i pokojnom svekrvom. Ne bih ponovno ja to proživljavala, ovo je moj dom i tu ja želim biti", kaže. Nada se da neće ostati zaboravljena, ali ne vjeruje da će obnova biti brza.

"Po iskustvu iza rata, ne znam da će to baš ići brzo jer nas je puno, to nije kuća ili dvije, nas je jako puno. Kako će to biti, vidjet ćemo", kaže.

U 2021. godini ima samo jednu želju.

"Da dobijem svoju kuću i da Božić dočekam u svojoj kući", govori Đurđa.

