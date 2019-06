Nakon svjedočenja u ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i njegovim suoptuženicima u slučaju 'garaža' i 'selotejp', Krunoslav Fehir je u ponedjeljak ispred Županijskog suda ustvrdio da Glavaš ''laže'' o njegovoj ulozi u Domovinskom ratu.

''Kategorički tvrdim da Glavaš laže u dijelu u kojem je govorio o mojem sudjelovanju u Domovinskom ratu, a to mogu potvrditi i materijalni dokazi. Pritom je Glavaš bježao od konkretnih pitanja'', kazao je Krunoslav Fehir dodajući kako ''osobno nema ništa protiv'' Branimira Glavaša.

''Vidjeli ste kakvu agresiju iskazuje prema meni. Njegov mentalni sklop se nije promijenio od 1991. godine. Ostao je isti'', rekao je Fehir. Pritom je naglasio kako su policajci koji su radili očevid zbog ubojstva žrtava u slučajevima 'garaža' i 'selotejp' izrazili ''svaku sumnju'' u priču optuženog Glavaša.

''Ono što govori Glavaš i njegovi branitelji me brine koliko i hoće li sutra padati kiša ili će biti sunčano'', zaključio je Fehir.

Fehir: Glavaš naredio likvidaciju drugog zarobljenika

Krunoslav Fehir je u ponedjeljak svjedočeći na Županijskom sudu kazao da je Glavaš, nakon što je svjedok kazao da je pucao u Čedomira Vučkovića misleći kako je riječ o teroristu, naredio da se likvidira i drugi zarobljenik Đorđe Petković jer je vidio što se dogodilo Vučkoviću.

Glavaševi branitelji, odvjetnici Dražen Matijević i Veljko Miljević, uputili su u ponedjeljak primjedbe na istinitost Fehirovog iskaza u cijelosti. Uz to, Glavaševa obrana smatra da se i optužnica temelji na nezakonitim dokazima, među kojima je i Fehirov iskaz te su zatražili da se on ispita tijekom rekonstrukcije. Obrana je, uz to, stava kako je Fehir izgubio status krunskog svjedoka, čime je vraćen u status osumnjičenika pa je samim time njegov status svjedoka neriješen.

Matijević je nakon održanog ročišta izjavio da zna kako se zove čovjek koji je ubio Vučkovića s dva hica te kako se Fehir uopće nije nalazio na mjestu inkrimiranog događaja.

Nakon ročišta Glavaš je izjavio da u sudsko-medicinskom nalazu ''jasno i glasno piše da je u pokojnog Vučkovića naliveno decilitar i pol do dva decilitra koncentrirane kiseline'' te kako je ''nemoguće da je Vučković kiselinu sam popio, već je on bio nalijevan''.

''Fehir tvrdi da je su kod garaže bili samo on i Brekalo, a ja odgovorno tvrdim da to nisu mogli učiniti njih dvojica, već je bila prisutna još jedna, treća osoba. Zna se tko je nalijevao'', izjavio je Glavaš.

Glavaševa prijava protiv Fehira

Par dana prije Fehirova svjedočenja na novom suđenju Glavaš je podnio kaznenu prijavu protiv njega zbog ubojstva Čedomira Vučkovića.

Fehir je još u istrazi ovog slučaja priznao da je Vučkovića ubio u kolovozu 1991. kao 16-godišnji pripadnik tzv. Branimirove osječke bojne ili "zaštitne čete". Potom je dobio status zaštićenog svjedoka i u ranijim je suđenjima kao krunski svjedok teretio Glavaša. Među ostalim i na temelju Fehirova iskaza Glavaš i njegovi suoptuženici već su bili osuđeni, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odradio i većinu kazne u zatvorima u BiH gdje je otišao uoči izricanja prve presude.

Novo suđenje u slučajevima 'garaža' i 'selotejp' zakazano je nakon što je Vrhovni sud početkom siječnju ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka prošle godine prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim suoptuženicima.

Nakon što je Državno odvjetništvo protiv razdvajanja suđenja podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovni sud je ukinuo rješenje izvanraspravnog sudskog vijeća kojim je predsjedao Ivan Turudić, uvaživši većinu argumenata iznesenih u zahtjevu Državnog odvjetništva pa je zagrebački Županijski sud morao nastaviti s jedinstvenim suđenjem.

Glavaš i njegovi suoptuženici od početka odbacuju optužbe za zlostavljanja, mučenja i ubojstva osječkim Srba u slučajevima 'garaža' i 'selotejp'. (Hina)