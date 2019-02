Nakon predstavljanja plana nabave ministarstva obrane za 2019. godinu ministar obrane komentirao je nabavu višenamjenskih borbenih aviona.

"Vidjeli ste da je moj stav da je Hrvatskoj potreban višenamjenski borbeni avion. Premijer je također rekao da je Vlada čvrsto zainteresirana da Hrvatska ima tu sposobnost, ali idemo prvo korak po korak. Čeka nas prvo saborska rasprava, interpelacija, temeljito analiziramo proces. Kad napravimo temeljitu analizu, pristupit ćemo izboru višenamjenskog borbenog aviona. Bitna je sada analiza cijelog procesa, vidimo da je proces vrlo složen, trebamo pogledati sve i vidjeti kako tu priču koja je bitna za budućnost riješiti. Jasno da bismo voljeli u svemu tome imati nadstranačku priču", rekao je Krstičević.

Smatra kako je cijeli proces bio transparentan te Hrvatska ne snosi bilo kakvu odgovornost.

"Trebamo sagledati sve, uvijek se trebaju izvući naučene lekcije, ja to i vojnički želim napraviti", rekao je. Znate da smo i u ovom poslu koristili druga ministarstva, znate da je proces donošenja odluke bio vrlo temeljit. Kažem, vidimo da je ovo složena priča. Sve ono što Hrvatska ima trebamo uključiti da iz drugog koraka dođemo do cilja. Apsolutno pozdravljam da u drugom koraku napravimo iskorak da u drugom pokušaju dođemo do cilja", kazao je ministar.

Na pitanje zalaže li se za kupovinu novog američkog F-16 aviona, ministar je kazao kako "treba vidjeti u kojem će to smjeru ići".

"Uvijek volim dobiti najbolje za Hrvatsku, ali moramo svi u procesu imati odgovornost za porezne obveznike. Moramo gledati kako je našem seljaku, učitelju, teti u vrtiću, moramo odgovorno poravnati mogućnosti Hrvatske", rekao je Krstičević.

Inače, proračun Ministarstva obrane u 2019. godini iznosi 5,07 milijardi kuna, što je povećanje od gotovo 260 milijuna kuna u odnosu na 2018 godinu.

"Ako ne dođe do sklapanja ugovora za pojedinu namjenu u godini kada su sredstva Ministarstva obrane u Državnom proračunu, koja su namjenski planirana, odobrena i na raspolaganju (slučaj s avionima u 2018.), tada sredstva ostaju nepotrošena u proračunu", poručuju iz MORH-a.