Vladajući u Splitu žele nove izbore za Gradsko vijeće, no prijedlog da se ta točka uvrsti u dnevni red nije prošao. Ovime je kriza završena, a novih izbora neće biti. Gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević pojasnili su zašto žele nove izbore.

Na sjednici splitskog Gradskog vijeća, vijećnik Centra Igor Skoko zatražio je da se odluči i glasa o raspuštanju Gradskog vijeća. Vijećnici su glasali da se točka o raspuštanju stavi na dnevni red sjednice, no prijedlog nije prošao.

Samo deset vijećnika diglo je ruku za taj prijedlog, a riječ je o vijećnicima iz redova Mosta, članovi stranke Centar i Srđan Marinić.

Ovime je drama u Splitu završena - izbora ipak neće biti. Izjavu za medije dao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak. Objasnio je zašto želi izbore za Gradsko vijeće.

"Gradsko vijeće ne funkcionira i bavi se politikanstvom", kazao je Puljak. "Ne želimo raditi cirkus od grada i pozivamo Gradsko vijeće da se raspusti. Svako tijelo može se samoraspustiti i nitko to ne može zabraniti. Ja ne živim od politike. Nije me napravila niti čovjekom, neće me napraviti niti njonjom", rekao je.

Na pitanje je li spreman dati ostavku, odgovara: "Gradska i izvršna vlast funkcioniraju, mi smo uveli red, počeli projekte izgradnje škola i vrtića. Mi kao izvršna vlast funkcioniramo. U vijeću se radi cirkus. Dok mi radimo ozbiljne stvari, oni se bave politikanstvom. Samo ih zanima da dođu u medije", rekao je Puljak.

U slučaju raspuštanja Gradskog vijeća, održali bi se samo izbori za Gradsko vijeće.

"Ako to ne naprave, ako se ne raspuste, to znači da nisu ljudi koji govore da rade u javnom interesu. Oni koče razvoj grada", kaže gradonačelnik Splita.

Ivošević lupio rukom u zid, pa pojasnio zašto žele izbore

Ranije je uslijedila burna rasprava Gradskog vijeća. SDP-ov Davor Matijević žestoko je kritizirao gradonačelnika Puljka.

Dalmatinski portal prenosi da je zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević lupio rukom u zid. "Ne mogu slušat ove pi*darije", kazao je drugi dogradonačelnik Antonio Kuzmanić i "izletio" van.

Bojan Ivošević također je objasnio zašto žele nove izbore za Gradsko vijeće. "Situacija u Gradskom vijeću nije idilična, među njima se ističu pojedinci koji populistički dolaze na svaku sjednicu sa nebuloznim prijedlozima koji nemaju nikakvih osnova, financijskog pokrića i ugrožavaju poslovanje grada. S obzirom na to da se oni prezentiraju kao dio programske većine potpuno je neprihvatljivo da s takvim prijedlozima dolaze na GV i pokušavaju ih u suradnji s HDZ-om i Kerumom izglasati", kazao je.

"Mi to nećemo tolerirati. Građani su izabrali promjene, a ne neke nove koalicije s HDZ-om i Kerumom. Zato tražimo da se ponove izbori na način da svi ti vijećnici izglasaju raspuštanje GV-a odnosno naprave to kroz ostavke, da izađemo pred građane i da ljudi kažu koga podžavaju, model koji smo mi započeli ili vraćanje na model kojeg smo mogli vidjeti u prošlom i pretprošlom mandatu od strane Keruma i HDZ-a", pojasnio je.

Nakon glasovanja o raspuštanju Gradskog vijeća, vijećnik Hrvatske građanske stranke Željka Keruma Igor Stanišić zatražio je da se glasuje i o njegovom prijedlogu o uvrštavanju na dnevni red današnje sjednice točke kojom bi se predložilo ostavka gradonačelnika Puljka.

Uslijedila je nova stanka nakon koje je od 30 nazočnih vijećnika njih 14 bilo za Stanišićev prijedlog, pa ni taj prijedlog nije prihvaćen.