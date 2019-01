U Zagrebu je uhićen talijanski državljanin za kojim je Italija izdala europski uhidbeni nalog. Osuđen je kao pripadnik kriminalne organizacije koja je trgovala opojnim drogama. Uhitili su ga policijski službenici za ciljane potrage iz Ravnateljstva policije, takozvani FAST tim Hrvatska. Predan je nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici radi daljnje procedure.

Reporter Nove TV Andrija Jarak javio se ispred Ravnateljstva policije i doznao najnovije informacije o uhićenom Talijanu te je razgovarao sa Željkom Cvrtilom, iskusnim kriminalistom.

Županijski sud u Velikoj Gorici uhićeniku je odredio istražni zatvor do okončanja postupka, branio se šutnjom, sa sobom je imao krivotvorene dokumente i identitet su mu utvrdili tek nakon uzimanja otisaka prstiju.

19 godina se gospodin krio u Zagrebu, u glavnom gradu Hrvatske. Kako je to moguće?

Nažalost to nije ništa čudno. On je kriminalac za kojim je raspisana međunarodna tjeralica od strane talijanske policije, a ne hrvatske policije. Kao takav on nije bio u fokusu naše već talijanske policije. Ona je raspisala tjeralicu i poduzimala određene korake da ga pronađe, no nije ga mogla locirati i vjerojatno je i po njihovoj dojavi ova lokacija i dojavljena hrvatskoj policiji koja je reagirala i uspješno dovršila misiju.

Često se kriminalci iz regije kriju u Zagrebu. Imaju li oni pomagača, kako se uspjevaju skrivati tako dugo?

Naravno, kriminalci jedne zemlje bježe i sakrivaju se u drugoj. Tako i hrvatski idu u Beograd i obrnuto. Kao što vidimo to kola i unutar EU, naravno oni imaju pomoć i od domicilnih kriminalaca i od kriminalaca zemlje u koju bježe, često su dobro povezani i uvezeni.

Često smo vrlo kritični prema MUP-u, s razlogom, ali ovaj puta treba konstatirati kako je FAST tim za brze ciljane potrage prošle godine imao 24 uhićenja, ove godine nastavili su u istom ritmu, tko su oni, kako funkcioniraju?

Bez ciljanih potraga odnosno timova koji rade na traženju kriminalaca ovakvog kalibra, vi ne možete niti pronaći takve kriminalce niti im utvrditi adresu ili novi identitet. Takvi timovi traže određene osobe, idu korak po korak za njima, prikupljaju informacije i obilaze sve destinacije, a nakon toga se pribjegava uhićenju. Inače, tjeralice međunarodne i domaće funkcioniraju na drugačiji način. One se raspišu u informatskom sustavu Ministarstva, svi policajci su s njom upoznati no tek ako slučajno naiđe na tu osobu ona biva uhićenja, a ciljane potrage traže ciljanu osobu.

