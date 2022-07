Treći srpanjski vikend obilježio je dolazak velikog broja turista u Hrvatsku. Tijekom dana gužve na ulazu u zemlju i svim cestama koje vode prema moru. Zastoja je bilo na naplatnoj postaji Lučko gdje je bio reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo. Ispitao je nazire li se rušenje turistički rekordne 2019.

O turističkim gužvama Ivan Čorkalo razgovarao je s Krešimirom Vuksanom iz Hrvatskih autocesta.

"Pali su rekordi na dnevnoj bazi, na vikend bazi, na polugodišnjoj, na mjesečnoj bazi...", pohvalio se Vuksan.

"Petak, 2. kolovoza 2019., smo imali 49.300 vozila u jednom danu u Lučkom. To smo oborili 1. srpnja ove godine, imali smo više od 51.000 vozila u jednom danu", rekao je.

"Trenutno, do 10. srpnja ove godine, uspoređujući s 2019., imamo 2,3 milijuna vozila više. To bi bilo 8,25 posto više vozila. A tako se kreću i prihodi, negdje oko 6,75 posto više", pohvalio se, ali i dodao da bi prihod bio i veći da Vlada nije zamrznula sezonsko povećanje cestarina.

"Hrvatski korisnici autocesta su konstanta. Toliko nas je koliko je, idemo na more jednom ili dva puta. Odnekud je 2,3 milijuna vozila zasada došlo više. Na primjer, u kolovozu 2019., imali smo 8,2 milijuna korisnika. Kad bi se primijenila ta analogija od 8 do 10 posto više, to bi značilo 800.000 gostiju više. Ne možemo baš tako reći, ali tu negdje vodi", zaključio je Vuksan.

