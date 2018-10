Sindikati na prosvjedu protiv plana mirovinske reforme ministra Marko Pavića očekuju velik odaziv, spremni su i za referendum. Otvoreno na pobunu i prosvjed protiv Vlade pozivaju i iz oporbe. Mirovinsku reformu i prosvjed najavio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimira Severa u razgovoru za Dnevnik Nove TV s reporterom Dinom Golešom.

Što očekujete u subotu, može li se Hrvatska ujediniti na prosvjedu?

Očekujemo da ćemo napuniti ovaj trg. Dobili smo i dopuštenje za ovaj trg s obzirom da je Jelačić plac zauzet skoro do kraja studenog. Tako da brojka ljudi koja je predviđena će sasvim sigurno na biti ovom trgu. No to ne znači da ne mogu doći i svi drugi. Ima i pokrajnjih ulica, prema tome ima se gdje doći.

Činjenica je da to nije naš prosvjed. Ovo je prosvjed ne samo protiv mirovinske reforme kakva se predlaže nego doista prosvjedujemo čak i protiv onoga što je napravljeno ranije. Jer u Hrvatskoj zaista nema uvjeta niti za produženje radnoga vijeka niti za cijeli niz promjena koje se za sad najavljuju. Pa temeljem toga treba doći ovdje i odavde poslati poruku.

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, i Dino Goleš (Foto: Dnevnik.hr)

Iznenađuje li vas podrška oporbe? SDP-ova Vlada je zazivala rad do 67 godina, a tada niste prosvjedovali.

Pa čak i ne, u to vrijeme smo mi bili vrlo jasno ovako protiv ovoga što je trenutno na snazi. Činjenica je da tada niti jedna sindikalna središnjica nije poduprla produljenje radnoga vijeka. S druge strane, u ovom trenutku imaju pravo na naknadnu pamet. Ako su se tada i zaletjeli još uvijek imaju vremena za popravak. Nas isto tako ne iznenađuje da je, u vrijeme kad se taj zakon donosio, sadašnja stranka na vlasti bila protiv produljenja radnoga vijeka i nije poduprla taj zakon.

Za razliku od toga, sada zastupaju još strože uvijete nego ono protiv čega su tada bili. Mi smo dosljedni u tome da smo protiv toga, za razliku od njih koji svoje raspoloženje mijenjaju prema tome jesu li u oporbi ili su na vlasti. Kad su na vlasti, onda su protiv vlastitog naroda, a kad su u oporbi onda ih otkrivaju.

Razmatrate i opciju referenduma i kada krećete s prikupljanjem potpisa?

Želimo vjerovati da će Vlada nakon ovoga prihvatiti naše uvijete i da će se dogovoriti i upravo oko spuštanja dobne granice na 65 godina, ali i nekih drugih zahtjeva koje smo postavili. Ako Vlada ne bude razumjela da mi imamo snagu i za dalje mi smo već počeli pripremati i pitanje. Krenuli smo već i sa svim ovim ostalim aktivnostima s kojima imamo iskustva i sa dosadašnja tri prikupljanja potpisa. Sva tri su bila uspješna, uvijek smo prikupili toliko puno potpisa da nas nikad nije brinulo ako bi netko rekao da neki od njih nije važeći.

Znači očekujemo da bismo sve pripreme završili do polovice ovog ili sljedećeg mjeseca i da bi cijeli proces prikupljanja bio gotov do kraja sljedećeg mjeseca. U tom slučaju Vlada treba znati da tada potpisi obvezuju na referendum. Uvjereni smo ne samo de ćemo prikupiti potpise, s obzirom na nezadovoljstvo građana koje vlada u ovoj zemlji i ovakvom politikom i smjerom u kojim se kreće, nego da će ti građani i u još većem broju doći kad bude referendum i poduprijeti da se sustav vrati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr