Krčki most jedini je most u Hrvatskoj koji se naplaćuje. Izgrađen je prije 40 godina samodoprinosom građana. Povod je to buntu u kojemu su vozači, osobito bajkeri, počeli mostarinu plaćati u hrvatskim lipama.

Cijene prolaska mostom nisu male – motocikli plaćaju 23, automobili 39, a ostala vozila, ovisno o tome u koju se kategoriju ubrajaju: 51, 81 ili 138 kuna. Podsjetimo, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prije godinu dana izjavio je da će se mostarina za otok Krk ukinuti do početka 2019. godine, no to se nije dogodilo.

10. kolovoza, dvije vozačice pokušale su platiti mostarinu u lipama. Na snimkama koje objavljujemo uz njihovu dozvolu čuje se nervoza radnika HAC-a koji nije htio primiti lipe.

Kako im je rekao - ne želi vrećicu s kovanicama jer je alergičan na plastiku, a nije želio ni papirnatu vrećicu, već samo novčanice. Prijetio im je prijavom policiji iako su mu nudile točan iznos mostarine, požalio se da od posla nije "stigao otić' pišati", a kad mu je čitateljica dala lipe u ruku, vratio joj je novac i kazao: "Dajte mi 39 kuna, nemojte me zaje*avat'. Sram vas bilo i, još jedanput, sram vas bilo!".

Treba li podržati ovaj vid pritiska na institucije da se jedina mostarina u Hrvatskoj ukine te je li djelatnik na naplati mostarine postupio profesionalno prosudite iz audiosnimki sami.

Obje naše čitateljice poslale su pritužbe HAC-u. Jedna od njih tvrdi da je dobila u petak odgovor iz HAC-a u kojemu ju obavještavaju o postupku utvrđivanja činjenica koji su proveli. Problem je, kako navode, to što nemaju instalirane kamere, no ispričavaju se ukoliko je njihov djelatnik bio neprofesionalan uz napomenu da je on bio dužan zaprimiti lipe kao važeće sredstvo plaćanja.

Slični prosvjedi i plaćanje u lipama održani su u nekoliko navrata ovo ljeto. Mostarinu su u lipama plaćali bajkeri iz Rijeke i okolice. Upravo oni najavljuju organiziranje daljnjih akcija sve dok se ne ukine jedina mostarina u Hrvatskoj.