Krčki most

Vlada je najavila spajanje tvrtke Autocesta Rijeka - Zagreb s Hrvatskim autocestama, a rezultat bi trebao biti neplaćanje mostarine na Krčkom mostu.

Vlada će u sljedećih 10 dana donijeti odluku o početku procesa pripajanja tvrtke Autocesta Rijeka - Zagreb (ARZ) Hrvatskim autocestama (HAC), čime bi ta tvrtka prestala postojati, najavio je ministar prometa Oleg Butković.

S danom pripajanja ARZ-a HAC-u ukinut će se i naplata mostarine na Krčkom mostu jer će tada i formalno biti raskinut ugovor o koncesiji kojim je ARZ dobio pravo naplaćivanja cestarine na autocestama i mostu Krk. ''Prestankom koncesije ukida se i zakonska osnova za naplatu mostarine'', rekao je ministar.

Kad će se ukinuti mostarina?

Pripajanje ARZ-a HAC-u trajalo bi nekoliko mjeseci pa bi se i mostarina ukinula najesen. No Jutarnji list neslužbeno doznaje da u HAC-u traže pravne modele kako bi se ta odluka mogla donijeti i prije, možda već 15. lipnja. Ministar je rekao da je uvijek bio za ukidanje mostarine, ali da se to nije moglo provesti zbog protivljenja banaka kreditora ARZ-a. Odbacio je da je to povezano sa skorim parlamentarnim izborima.

ARZ je od mostarine na mostu Krk godišnje uprihodio oko 60 milijuna kuna bez PDV-a, s tim da je oko 27 milijuna kuna država vraćala stanovnicima otoka Krka, Cresa i Lošinja, koji su oslobođeni plaćanja mostarine. Stvarni je prihod oko 33 milijuna kuna.

Uštede u cestarskom sektoru

Ministar naglašava da će se pripajanjem na dulji period ostvariti uštede jer će se ukinuti dvostruko poslovanje. Više neće biti dviju uprava, neće se voditi dvostruke financije, naplata cestarine bit će jedinstvena, smanjit će se režijski troškovi itd. U ARZ-u su zaposlena 43 djelatnika i svi će dobiti nove ugovore u HAC-u.

Otkrio je i da ove godine neće biti ljetnog poskupljenja cestarine od 10 posto, ali i da se odustalo od najava smanjenja cestarina od 10 do 20 posto tijekom ljetnih mjeseci.