Ivan Rubelj, vlasnik lanca Rubelj Grill, otkrio je za DNEVNIK.hr zašto je na stablo ispred svog lokala postavio vješala.

"To je moj socijalno-konceptualni art, umjetnički koncept izražavanja protiv budala, moj socijalni protest. Ja živim u tom svijetu i godinama gledam kako propadaju familije zbog te kocke, zbog kladionica. To je bio moj protest na šaljivi način, a svatko na stvari gleda kako njemu paše", rekao nam je Ivan Rubelj, 71-godišnji vlasnik Rubelj Grilla, nekadašnjeg lanca pečenjara.

Iako je Rubelj jučer rekao da je omče postavio u subotu, naknadno se, kaže, prisjetio da ih je postavio prošle nedjelje. "Znate po čemu sam se sjetio? Dao sam jednom čovjeku da ode kupiti pet štrikova pa smo rekli da možda trgovina ne radi jer je nedjelja. On je otišao i kupio, napravio je omče, ja to i ne znam. Došli su drugi dečki, jedan je donio lojtre. Najprije malu, ali nije bila dovoljno velika", priča nam Rubelj.

Vješala na stablu u Dubravi Foto: Ivan Rubelj/DNEVNIK.hr

Naručio je i tablu na kojoj bi pisalo "Drvo za vješanje", a asocijacija mu je bila istoimeni film. No prije table stigla mu je policija, vješala su skinuta, a Rubelj je zaradio prekršajnu prijavu po članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Taj članak kaže da će osoba koja se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane i narušavajući njihov mir, kazniti s 50 do 350 DEM u kunskoj protuvrijednosti ili zatvorom do 30 dana.

Policija mu je rekla da će mu kazna biti 500 kuna i da će ići na sud. "Naizgled su bili stvarno korektni, pogledao sam zapisnik i tu je bilo sve korektno napisano. Sad sjedim tu na terasi i opet dođe policija. Slikali su kasino i moj prostor. Rekli su da slikaju udaljenost", kaže nam Rubelj te dodaje da je preko puta njega poslovnica Lutrije, pored kladionica, a iznad njegova prostora kasino.

"Pričali smo mi tu cijeli dan o tome, da je kocka zlo i da je bolje da se čovjek objesi nego da kocka. Pitaju me zašto pet vješala. Neki su htjeli četiri jer su htjeli pripisati da je to namijenjeno za Stožer, neki su htjeli tri jer, kao, protiv Srba. Ja nemam ništa protiv Srba, često idem u Beograd. Sva sreća da sam ja poslikao jučer, prije nego što su ih skinuli, da se vidi da ih je pet", kaže nam Rubelj, koji je nekoliko puta ponovio da njegov "socijalno-konceptualni art" nije upućen Srbima.

Policija zbog sramotnih poruka u Borovu privela 14 osoba, slijedi im kaznena prijava zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju

Brojne kritike na reagiranje policije u Borovu: Njih četvero je trebalo presresti, zaustaviti pa uhititi skupinu od dvadesetak navijača?

"Neki ljudi miješaju tu Srbe. Ja sam sa Srbima veliki prijatelj. Imam prijatelja Srbina u Americi, svako ljeto dolazi kod mene, a ja idem k njemu svake zime. Interesantno je da svaki put dođe tu baš na obljetnicu Oluje. Zezam ga: 'Branko, ti dođeš proslaviti Oluju.' Prošle zime vozio sam auto Lepe Brene, on je veliki prijatelj s Bobom i Brenom. Ja im pečem ćevape u pravoslavnoj crkvi", priča nam Rubelj.

Kazna ga, kaže, ne brine iako je u velikim dugovima. "Boli me glava za kaznu, boli me za sve. Napravio sam jedno dobro djelo, drago mi je da se cijela frka digla. To što sam napravio nema nikakve veze sa Stožerom, ni s Plenkovićem, ni sa Srbima. Nikakve! Jednostavno prezirem jadne kockare", kaže Rubelj.