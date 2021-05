Na stablu kraj tržnice u zagrebačkoj Dubravi osvanula su četiri konopa vezana poput vješala. Poznato je tko ih je postavio i zašto je to učinio.

Na jednom stablu, tik uz tržnicu u zagrebačkoj Dubravi, osvanuli su konopi vezani tako da simboliziraju vješala. Reagirala je i policija koja je "krivcu" ispisala optužni prijedlog za narušavanje reda i mira.

Policija potvrdila da je počinitelj pronađen

Da su pronašli počinitelja, potvrdili su i u zagrebačkoj policiji. "Provjerili smo okolnosti, operativnim radom utvrdili počinitelja i podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima o javnom redu i miru", potvrdili su.

A u članku 6. Zakona piše da će se onoga "tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući mir, kaznit za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kaznom zatvora od 30 dana".

Ispričao što je želio poručiti konopima

Što je autor htio poručiti zlokobnom instalacijom - više nije tajna. Jutarnji list piše da je konope postavio 71-godišnji Ivan Rubelj, poznatiji kao "tata ćevapa".

"Ja sam postavio tu užad! I nije ih četiri kako se piše, već pet. I to nije bila nikakva politička poruka, niti je usmjerena na ičiji rad odnosno nerad. Već je to šaljiva poruka svim kockarima koji od petka ujutro do nedjelje navečer opsjedaju tržnicu počevši od kladionice, lutrije i casina. Sama sirotinja na socijali i penzioneri. Trebate vidjeti kako se samo oni guraju da se što prije riješe novca. Očito da ga imaju na bacanje", kazao je Rubelj i dodao da je s prijateljima omče postavio u subotu usred bijela dana.

Kaže kako se sam prijavio u Policijsku postaju Dubrava nakon što su ga nazvali i pitali zna li nešto o tome što se dogodilo.

Naručio tablu, ali nije izrađena

"Danima sam razmišljao što da napravim. Čak sam bio naručio i tablu s natpisom 'Dom za vješanje' po onom filmu, ali kako mi nije izrađena, otišao sam i kupio konop", navodi Rubelj i dodaje da mu je u svemu tome pomogao i jedan umirovljeni policajac.

Navodi da je nekad i sam bio posjetitelj kockarnica, no tada je bio dobitnik i imao novca za kockanje. Međutim, prestao sam kockati kad se u igru ubacio pokojni Arkan. Počela su varanja. Pobjede su bile nemoguće. I odustao sam", ispričao je Rubelj.

Kaže da i 71. godini života radi i širi poslovanje. "Radit ću dokle god mogu. Prije 18 mjeseci postao sam tata. A na mom grobu, kad umrem, stajat će umjesto križa dva šiš ćevapa. Do tada će biti okončan sudski postupak zbog tih vješala. Svu sam odgovornost preuzeo na sebe jer je moja inicijalna bila ideja", zaključuje uvjeren kako će biti oslobođen krivnje.