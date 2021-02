Poznati hrvatski astronom, Korado Korlević, komentirao je jučerašnje slijetanje istraživačkog vozila na Mars, kojega je poslala NASA. Dotaknuo se i mogućnosti putovanja ljudi na Mars.

Astronom Korado Korlević rekao je da je iza rovera najopasniji dio putovanja - spuštanje. Prve fotografije koje je poslao, snimio je kroz poklopac.

"Sad će odbaciti kamere i kreće snimanje. U narednih mjesec dana treba odraditi prvio dio posla. Vidjeti gdje se nalazi, spustit helikopter i poslati prve informacije jesu li se spustili na pravo mjesto, je li kamenje koje se traži zbilja vapnenac i onda kreće, sljedeće dvije godine, svakih tjedan dana, vjerojatno, neka novost'', objasnio je.

Ravnatelj dubrovačke bolnice koji je cijepio obitelj preko reda: ''Ne može biti nepropisno kad propisi ne postoje''

Opasnost vreba iza zavoja: Nepregledno raskrižje i uska cesta bez nogostupa prijete školarcima, zabrinuti otac poručuje - "Ovo je prava katastrofa!"

Korlević se nada da će istraživanje pokazati da je prije par milijardi godina na Marsu krenuo život. ''Spustili su se tamo radi vapnenca, vapnenac je jako rijetka stijena. Mi imamo na zemlji svugdje, ali dobar dio površine Zemlje je napravio život'', rekao je.

Postoji poveznica između Marsa i Zemlje - stromatoliti. ''Zato i idemo tamo. Kada su pokazali slike, neke od tih područja, geolozima nisu rekli što je to na slici. Što je to na slici? Ovaj kaže to je fosilna DNK stromatolitska. Kaže, ali ovo je na Marsu'', objasnio je.

"Cilj je dokazati da je život krenuo i na Marsu i na Zemlji, a vjerojatno tada i na Veneri", komentirao je Korado Korlević.

Nastavlja se saga stečajnih upravitelja: ''On je bio pogonski kotač koji je ovo sve dopustio jer bez njega ne može ništa''

I hrvatski političari se opraštaju od Balaševića: "Bio je glas razuma u vremenu koje je razum napustilo u potpunosti''

''Tu sam malo skeptik'', rekao je za mogućnost odlaska ljudi na Mars. ''Mars je jedno jako, jako opasno mjesto. Eventualno se bude napravio skok do Marsa, nešto na brzinu pogledalo i vratilo natrag jer je to čak i otrovno mjesto'', izjavio je poznati astronom.

Najgledanija informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr