Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije o daljnjim planovima, mjerama štednje i ostalim aktualnostima u Zagrebu.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je ukidanje mjere roditelj odgojitelj, nova pravila za dobivanje kućica za Advent, te rezanje vijećničkih naknada.

Najavio je sjednicu Zagrebačke gradske skupštine za kraj kolovoza. "Točke su vezane za Skupštinu 26. kolovoza i dvije odluke koje su stavljene na savjetovanje. Točka prva je o roditeljima odgojiteljima. Prije izbora smo obećali da ćemo zaustaviti prijave novih korisnika, dok se ne ocijene učinci mjere. Želimo vidjeti učinke tih mjera", kazao je gradonačelnik.

"Odluka stupa na snagu nakon što ju usvoji Skupština. I ako stavimo datum kasnije, opet će netko reći zašto ne duže? Najpravednije je da odluka na snagu stupi odmah. Naša namjera je jasno prikazana u izbornom programu i nitko ne može biti iznenađen ovakvom odlukom", pojasnio je Tomašević odluku o ukidanju Bandićeve mjere o roditeljima odgojiteljima.

Nova pravila za kućice na Adventu

Komentirao je i podzakup kućica na Adventu i nove odredbe. "Te će se kućice isključivo moći dodjeljivati natječajem", otkrio je Tomašević. "Želimo prekinuti praksu reketa u Zagrebu i zato će to biti isključivo tememeljem javnog natječaja", napomenuo je. "I dalje će biti mogućnost neposredne dodjele, ali ne za vrijeme Božića", pojasnio je.

Naime, Tomašević je uputio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene. Tako bi se u povodu uskrsnih i božićnih blagdana raspisivao javni natječaj za korištenje javnih površina. Brisat će se mogućnost da zakupac dodijeljenu lokaciju stavlja u podzakup drugoj osobi.

Govorio je i o smanjenju viječnićkih naknada. "Odbor za izbor i imenovanje izglasao je i predlaže da se vijećnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora smanji naknada za 40 posto. "Više rada manje naknada", dodao je.

Od danas će se obilaziti domovi građana kako bi im se pružila pomoć pri ispunjavanju formulara za obnovu nakon potresa, rečeno je na konferenciji za novinare. Prethodno je njihov dolazak najavljen telefonom, rekao je zamjenik gradonačelnik Luka Korlaet. "Nastojimo građanima maksimalno olakšati agoniju kroz koju prolaze", istaknuo je.

Natječaji, obnova, škole...

Komentirao je i natječaj za tri člana Uprave Zagrebačkog holdinga.

"Stigle su 73 prijave koje su trenutno u tehničkoj obradi, nakon toga slijedi bodovanje. Koliko će sve to trajati ne mogu reći".

Komentirao je i rebalans proračuna. "Što se tiče ušteda, dali smo uputu uredima da predlože svoje uštede, nismo bili zadovoljni prijedlozima, tako da smo išli u novu analizu. Oko toga više informacija idući tjedan. Rebalans će biti pripremljen u rujnu", dodao je.

"Zatražit ćemo i svu dokumentaciju da vidimo koja je uloga Turističke zajednice Grada Zagreba u vezi Adventa i podzakupa kućica", izjavio je Tomašević komentirajući istragu USKOK-a.

Smatra i da se gradski prostori iznajmljuju po netržišnim cijenama.

Na konferenciji za novinare rečeno je i da će obnova škola biti usporena jer su neke škole spomenici kulture. Naime, krenula je obnova škola, radovi su stali jer se shvatilo da su neke škole spomenici kulture.

"Ured za obrazovanje ima novi tim koji je ojačan iz perspektive obnove. Mučimo se s dokumentacijom za obnovu, kako bi dobili EU novac. Dala su se nerealna obećanja da će te škole biti obnovljene do početka školske godine. Većina škola bit će obnovljena do kraja godine, a ne do početka školske godine", objasnio je.

Gradonačelnik kaže kako se u obnovu škola i vrtića išlo preko Ureda za obrazovanje bez koordinacije s Uredom za graditeljstvo odnosno ne onako kako bi trebalo ići i da se zato sada prikuplja dokumentacija.

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec govorila je o plaćama i naknadama te novim mjerama štednje. Kazala je da će uštede na plaćama biti oko 7 milijuna kuna godišnje. Naime, usvojen je plan reustroja Grada. Broj ureda smanjen je na 16. "Pročelnici i posebni savjetnici imat će plaće manje za 30 posto", podsjetila je zamjenica gradonačelnika.