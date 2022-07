Pred Vladom je vikend odluke. Javnost s velikim nestrpljenjem čeka, na koji način će intervenirati da cijena goriva u utorak, kada istječe moratorij, ne eksplodira. Mjere zasad ne otkrivaju, ali puštaju probne balone poput najave uvođenja vaučera. Premijer umiruje i poručuje da ima rješenja.

Postoji li uopće neka strategija ili su sve samo floskule? Komentirao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

"Strategije svakako ima, ali u komunikaciji, upotrebi floskula i opravdanja - rat u Ukrajini, sankcije Rusiji, cijena na mediteranskom tržištu, tečaj dolara, vidjet ćemo, pričekajmo, pokušavamo sve. To je sve što imamo prilike čuti od Vlade u zadnja dva tjedna. Zaista je dojam da se odluke donose stihijski, u 12 i jednu minutu, ne pet do 12. Danas je petak i nemamo apsolutno nikakvih informacija kakve bi mjere trebale biti na snazi od utorka i hoće li ih uopće i biti", komentira reporter Dnevnika Nove TV.

U pripremi novi udar na džepove građana: Ako Vlada ne intervenira, od utorka će gorivo drastično poskupjeti. Pomoć traže i distributeri

Premijer Andrej Plenković je u petak najavio kako će u ponedjeljak održati telefonsku sjednicu Vlade oko cijene goriva, no nije otkrivao nikakve detalje osim da će pokušati zadovoljiti građane i male distrubutere.

U Mađarskoj nova pravila za točenje goriva: "Na ovaj način više nema popusta"

"U posljednja dva tjedna Vlada je na neki način kupila socijalni mir, mir građana, zamrznuvši cijene goriva. Do novog zamrzavanja po svemu sudeći neće doći jer su u ova dva tjedna nastali veliki gubici za distributere naftom, malih, ali posebice onih velikih koji dnevno imaju i do pola milijuna kuna. Vlada se tu nastoji ponašati na neki način da vuk bude sit, a sve ovce na broju. Sada se bacaju neki probni baloni sa uvođenjem vaučera za građane, ali bez konkretnih informacija - da li bi to trebalo biti za socijalno najugroženije. Ako je za njih, treba podsjetiti da gorivo ipak nije socijalna kategorija.

Kada se tu spominje gorivo s njime se povezuje isto tako i hrana jer cijena goriva bila je opravdanje za porast cijena hrane koja je zaista otišla u nebesa, a to u ovom trenutku nitko ne spominje. Na upit o zamrzavanju cijena hrane u Vladi naprosto šute. Dojam je se tako već duže vrijeme vrtimo u nekom začaranom krugu iz kojeg nemamo izlaza i da smo zapravo neki brod koji je zahvatilo olujno nevrijeme i koji čeka da ga struja povuče u mirnije vode ili prema kopnu", komentirao je Ivan Čorkalo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr