Hoće li doći do proširenja upotrebe COVID potvrda, jedno je od najčešće postavljanih pitanja već mjesecima. Odgovor na to pitanje mijenja se iz sata u sat, a ključni akteri u donošenju odluka sami sebi skaču u usta.

U samo nekoliko sati ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak uspio je opet demantirati sam sebe, a krivca je našao u dežurnom Pedru - medijima, koji su ga, kako tvrdi, krivo prenijeli.



Kada će uslijediti širenje COVID potvrda, već mjesecima je jedno od pitanja koja se najčešće postavljaju Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV u utorak je na to pitanje odgovorio: ''Razgovaramo svaki dan o tome. Odluka o tome još nije donesena, ali sasvim sigurno je da će proširenje COVID potvrda uslijediti.''



Kafići, restorani, trgovački centri...? ''Na to ne mogu odgovoriti, ali sasvim sigurno neki od ovih objekata i nabrojanih aktivnosti će biti razmatrani'', kazao je Capak.



Samo koji sat kasnije ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, rekao je da nije rekao da će uslijediti proširenje COVID potvrda i da je to izvučeno iz konteksta.



Kako biste saznali što je sve rekao ravnatelj HZJZ-a, a da slučajno ne bi izostao i kontekst, pogledajte još jednom i snimku cijelog razgovora s Capakom za Dnevnik Nove TV.