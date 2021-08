Bivša predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović, oglasila se na Twitteru povodom situacije u Afganistanu.

Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se na Twitter profilu povodom situacije u Afganistanu.

"Posjetivši Afganistan nekoliko puta kao hrvatska predsjednica i međunarodna dužnosnica, svjedočila sam i napretku i neuspjehu. Afganistan i njegovi ljudi prirasli su mi srcu. Sjetimo da su ženska prava ljudska prava. Dužnost nam je štititi ih", napisala je.

EU će primiti Afganistance koji su za njih radili: "Teret ostalih migracija morat će preuzeti njihove susjedne zemlje"

Lokalni stožeri objavljuju nove informacije: U jednoj županiji gotovo dvostruko više novooboljelih nego proteklih dana

Having visited Afghanistan multiple times as 🇭🇷 President and international official, I witnessed both progress and failures. 🇦🇫 and its people are close to my heart.

Let us remember that women’s rights are human rights. It is the obligation of us all to protect them.@NATO @UN pic.twitter.com/VctI7i3XWD