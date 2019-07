Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je u Izraelu napise izraelskog Jerusalem Posta. Prema njihovu pisanju, Predsjednica je navodno rekla da je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama. Grabar-Kitarović demantirala je napise tog medija, a iz Ureda predsjednice poručili su da je neuobičajeno reagirati na neprovjerene napise medija.

Izraelski Jerusalem Post prepričao je navodnu Predsjedničinu izjavu tijekom posjeta Izraelu. Predsjednica je, prema pisanjima medija, u razgovoru s izraelskim predsjednikom Reuvenom Rivlinom kazala da je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama.

Mediji u BiH prenose ljutite reakcije, a iz Izraela se oglasila i Grabar-Kitarović. ''Uopće ne znam kako je došlo od te izjave jer nisam razgovala niti s jednim novinarom niti davala izjave'', rekla je Predsjednica.

Predsjednica je komentirala reakcije iz BiH. ''To su komentari na komentare jedne novinarke koja je napisala. Ponavljam, to nisam rekla. Reakcije koje uspoređuju Hrvatsku s fašizmom u potpunosti odbacujem. To je totalni nonsens'', kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.

Predsjednica kuma novom izraelskom katamaranu, potpisan sporazum između luke Rijeka i luke Haifa

''U posljednje vrijeme vidimo niz koraka koje Bosna i Hercegovina poduzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni. Od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kad je riječ o Pelješkom mostu i tako dalje. Mi bismo trebali razgovarati o suradnji i kako rješavati zajednička pitanja'', rekla je Predsjednica i dodala da je Hrvatska spremna pomoći bilo kojoj susjednoj državi, uključujući i BiH, u procesima kako bi što prije postale članice EU-a.

Iz Ureda predsjednice kazali su da napise medija treba provjeriti prije reakcije. ''U međudržavnim odnosima vrlo je neuobičajeno reagirati na neprovjerene napise medija. Svaka država najprije bi poslala svog veleposlanika u Hrvatskoj da provjeri navode, pa bi onda reagirala na odgovarajući način'', poručili su s Pantovčaka.

Predsjednica bi u srijedu trebala završiti državni posjet Izraelu, i to sastankom s glavnim direktorom Izraelske nacionalne kibernetičke uprave. Očekuje se da će tamo komentirati i svoju izjavu kada je rekla da je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama.