Plaćate za zdravstvo, plaćate za mirovine, plaćate za škole, plaćate da curi voda po parkovima, sve to dodatno plaćate - a već ste sve to - platili. I to čim vam je poslodavac isplatio plaću.

Evo računice na prosječnoj plaći. Ona je u lipnju iznosila 6470 kuna - no to je dio koji poslodavac isplati vama. A državi od vaše plaće isplati oko tri tisuće kuna.

Dakle vaša plaća zapravo iznosi 9406 kuna i 11 lipa. No, od nje ste za mirovine trenutačnih umirovljenika dali 1410 kuna i 92 lipe. Uz to, za svoju mirovinu ste izdvojili još 470 kuna i 31 lipu.

U državnu blagajnu uplatili ste 893 kune i 97 lipa, s njima raspolaže država i od toga plaća administraciju, javne poslove, trebala bi izdvajati za obrazovanje, investirati...

Zatim ste malo dali i gradu - svaki ima drugačiju stopu prireza. Zagreb ima najveću pa ako ste stanovnik glavnog grada - za njegovo poslovanje izdvojili ste 160 kuna i 92 lipe.

I za kraj, jedan deblji račun platili ste za zdravstvene usluge - u iznosu od tisuću 552 kune i jednu lipu! Bez obzira jeste li ih koristili - ili ste možda, zbog predugih lista čekanja, dodatno još platili i privatniku!

