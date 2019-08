Od silnih milijardi domaća proizvodnja i dalje gotovo da nema koristi. Iako turisti svakog dana moraju jesti, tek sedmina njihova tanjura bit će hrvatskog podrijetla. Spoj zelene i plave Hrvatske i dalje je samo iznimka.

Subota prijepodne - u Vukovaru prazne ulice, a na Stradunu gužva. U vlastitom gradu teško opstaju, pa su trgovinu s domaćim proizvodima nedavno otvorili ondje gdje ima kupaca i novca.

''Ima razne vrste meda, marmelada, suhomesnato, sirevi, vina, rakije, likere'', rekla je prodavačica Monika Brigović.

Dok nekima baš ne ide, oni trljaju ruke iako za noćenje naplaćuju i više od 3000 kuna

Dvadesetak vukovarskih proizvođača udružilo se u zadrugu kojoj je prostor ustupio Grad Dubrovnik. Turisti su oduševljeni. ''Kupuju najviše vina i medove'', dodaje Monika. 892 cestovna kilometra dalje, Ivan Dumendžić priprema novu pošiljku meda i domaćih pekmeza.

''Dolje je u potpunosti druga situacija. Ti ljudi jednostavno žele kvalitetu i tamo mi nemamo nikakvih problema s plasmanom robe'', rekao je Ivan.

No, probiti se do Jadrana nije lako. ''Predaleko je, nema mogućnosti transporta, nemamo mogućnosti suradnje'', objašnjava Ivan. U turizmu završi svega 15 posto domaćih poljoprivrednih proizvoda.

''Svake godine slušamo o povećanju dolazaka broja turista na Jadran, ti svi turisti naravno i jako puno troše, a nije cilj da se uvozi već da se naša proizvodnja povećava'', rekao je Igor Burčak, iz Zadruge Vukovarska vina.

Spoj zelene i plave Hrvatske mogao bi zaustaviti iseljavanje. Smatra to i poduzetnica Jelena Zera koja je s prijateljicom slikaricom pokrenula proizvodnju majica s motivima snažnih žena.

''To je nešto što smo pokrenuli jer smo htjeli napraviti nešto sami, ne ići tražiti posao nego stvoriti posao i dovesti se u mogućnost da i mi i naši partneri počnemo zapošljavati sve više ljudi kako ljudi ne bi odlazili odavde'', kaže Jelena.

Nakon Dubrovnika, brzo su im se otvorila i druga vrata. ''Dubrovnik nam je prva trgovina koju smo otvorili, sad imamo već 18 podružnica'', dodaje Jelena.

''U Slavoniji su te velike migracije, odlasci, da ne kažem na svakodnevnoj bazi, ali ovo je priča, jedna pozitivna priča koja će ljudima uliti nadu da se može i ovdje u Slavoniji živjet od vlastitog rada i vlastite proizvodnje'', kazao je Burčak.

Vukovarci su napravili iskorak, no udio domaće proizvodnje u turističkoj sezoni još je uvijek daleko od svog potencijala.

Hotelijeri kažu da domaći proizvođači nemaju potrebne količine niti ujednačenu kvalitetu, zbog toga i dalje hranu uvozimo. Samo voća i povrća uvezemo u vrijednosti od 300 milijuna eura godišnje.

S druge strane proizvođači imaju problem s udaljenošću, organizacijom i troškovima prijevoza, također, to su ljudi koji na svojim imanjima rade od jutra do mraka i nemaju se kada baviti niti marketingom niti pojedinačno tražiti kupce. Zbog toga je važno udruživati se, upravo to su učinili i vukovarski proizvođači.

O udruživanju smo razgovarali smo s Vedranom Barićem, voditeljem zadruge Izvorno Vukovarsko.

Je li upravo udruživanje rješenje?

To je jedan vid rješenja. Zadruga je kao projekt grada krenula u tom smjeru da okupimo sve proizvođače s područja grada Vukovara, da im pojednostavimo i omogućimo plasman na tržište. Problem je jednom proizvođaču da svoje vrijeme i energiju usmjeri na pronalazak tržišta, na marketing, na prepoznatljivost na tržištu, na distribuciju. Udruživanje je budućnost i sve će se više događati kako bi se roba proizvođača koji nisu u mogućnosti, našla na tržištu.

No, to nije dovoljno, nedostaje nam sustavni plan povezivanja zelene i plave Hrvatske, što država može i treba učiniti?

Država u jednom pogledu radi neke stvari – poticaje. Međutim, više manje proizvođači rade na taj način da te poticaje iskoriste za pojednostavljenu proizvodnju, jer svoju proizvodnju ne mogu plasirati na tržište i nemaju potrebu za povećanjem kapaciteta svoje proizvodnje. U ovom slučaju radit ćemo na novim proizvodima, odnosno na novim prodajnim mjestima gdje ćemo pokušati baš te poticaje usmjeriti na povećanje proizvodnje, a ne samo na olakšanje proizvodnje.

Uz pomoć Grada Dubrovnika koji je Vukovaru prijateljski grad, Vi ste uspjeli, što Vam je sljedeći korak?

U Dubrovniku smo otvorili trgovinu, najavljen je i advent. Otvorit ćemo i vrhunsku trgovinu u Vukovaru, nakon toga Zagreb, Istra…

