Saborski zastupnici ovog će petka radni dan završiti u podne, a onda će se odmarati 11 dana. Na taj odmor idu nešto više od mjesec dana nakon što su se vratili sa zimske stanke.

Prošle godine saborski su se zastupnici odmarali od 18. do 28. veljače, a nakon toga su na odmoru bili tijekom uskrsnih praznika, od 23. ožujka do 11. travnja.

Sljedeća stanka bila je ona ljetna, koja je trajala od 13. srpnja do 19. rujna. Ni 60 dana poslije zastupnici su opet bili na stanci od 1. studenog do 13. studenog. Samo mjesec dana nakon te stanke uslijedila je ona zimska, koja je trajala od 15. prosinca sve do 16. siječnja.

Mjesec i pol dana nakon stanke koja slijedi u petak, zastupnici će opet ići na odmor.

