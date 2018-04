Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Brkić Tomljenović otkriva što joj je jutros rekao premijer Andrej Plenković te hoće lis e od Hrvatske tražiti da se pridruži akcij protiv sirijskog režima.

Akciju saveznika u Siriji podupire i Hrvatska kao članica NATO saveza. S Markova trga uživo u Dnevnik Nove TV javila se reporterka Ivana Brkić Tomljenović. Na pitanje što joj je jutros rekao premijer Andrej Plenković te kolike su šanse da se od Hrvatske traži da se uključi u akciju, Brkić Tomljenović komentira:

"S premijerom sam razgovarala ujutro, uoči nekoliko sastanaka koje je imao u Vladi. Rekao mi je kako su znali da kreće protuudar te da su usuglašavali stavove sa saveznicima. Hrvatska je članica NATO saveza i Europske unije, i priopćenje koje je poslalo hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova gotovo se u cijelosti podudara sa stavom Bruxellesa i visoke povjerenice EU-a za vanjsku politiku Federice Mogherini. Cijelo jutro, doznajem, radili su i telefoni na liniji Zrinjevac - Pantovčak, tako da premijer i Predsjednica, kako nas uvjeravaju u njezinom uredu, ovdje nastupaju usuglašenog stava, za razliku od nekoliko dosadašnjih slučajeva.

Dobri poznavatelji međunarodnih odnosa uvjeravaju da se od Hrvatske neće tražiti angažman u ovoj akciji, a o tome nije bilo riječi ni u priopćenju Ministarstva. Evo nekoliko glavnih naglasaka iz priopćenja.

Hrvatska podupire partnere i saveznike u naporima sprječavanja svakog daljnjeg korištenja kemijskog oružja u Siriji i zaštite civilnog stanovništva. Hrvatska najoštrije osuđuje korištenje nedopuštenog kemijskog oružja u Siriji, kao što je potvrdio Zajednički istražni mehanizam Organizacije za zabranu kemijskog oružja i UN-a. Držimo ključnim ulagati daljnje napore u stvaranje pretpostavki za uspostavu prekida neprijateljstava, pristup humanitarnoj pomoći te pozivamo na dijalog, pokretanje političkog procesa i tranzicije."

Na pitanje kako pomiriti činjenicu da je Hrvatska članica euroatlanskih integracija, a istodobno i u sve kompleksnijim odnosima s Rusijom Brkić Tomljenović odgovara:

"Jutros mi je i sam premijer rekao kako se vrlo pomno prati što će reći i kako će reagirati Moskva. Više je razloga što se tiče Hrvatske za to - ruske banke dominantno ulaze u vlasništvo Agrokora i očekuju povrat svog novca. Rafinerija u Bosanskom Brodu u vlasništvu je ruskog Zarubežnjefta; oni su najavili modernizaciju i prebacivanje na plin. Rusi se nude i za preuzimanje Ine. I dok Amerikanci bez rukavica znakovito poručuju da taj kapital u Ini nije u interesu Hrvatske, treba podsjetiti i da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pokušava razvijati dobre odnose s Ruskom Federacijom. Pozvala je već nekoliko puta Vladimira Putina u Hrvatsku, no još nema nekih naznaka kada bi do tog posjeta moglo doći".

