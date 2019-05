Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara za Dnevnike Nove TV komentirao je buduće infrastrukturne projekte grada Splita, a sve povodom obilježavanja 40 godina od uvrštenja stare jezgre Splita na UNESCO-v popis svjetske baštine.

Splićani ističu kao jedan od ključnih problema prometni kolaps u gradu. Čekaju godinama na zaobilaznicu, nazire li se rješenje toga problema?

Čekamo više od 40 godina. Naša infrastruktura, kao što sam stalno isticao, je prilično loša, zastarjela i teško izdržava veliki pritisak ne samo turista već i nas građana. To je ono što me potaklo da prošle godine Vladu dovedem ovdje u Split i koja je donijela cijeli niz odluka na kojima smo mi počeli raditi. Upravo se na početku, na ulasku u grad, gradi novi ulaz u grad. Završili smo studiju izvedivosti za gradsku željeznicu od zračne luke do trajektne luke, a imamo u procesu i četiri dozvole za željezničke postaje. Radimo na cijelom nizu drugih projekata, a najbitniji dio, zaobilaznica od Mravinaca do Stobreča bi u devetom mjesecu trebala imati kompletnu dokumentaciju tako da ćemo početkom iduće godine započeti sa radovima izgradnje naše zaobilaznice.

Obilježavate proslavu 40 godina od uvrštenja stare gradske jezgre na UNESCO-v popis svjetske baštine. Splićani kažu da je 40 godina prošlo i od Mediteranskih igara i velikih infrastrukturnih projekata – kada će se ponovno naveliko graditi u Splitu?

U gradu se gradi, međutim ne može se preko noći izgraditi nešto što se 40 godina nije gradilo. No krećemo i gradimo, velike su investicije krenule. Sljedeće godine će toga biti još i više. Večeras slavimo da, cijeli niz kulturno umjetničkih društava i povijesnih postrojbi iz Hrvatske ovdje obilježavaju nematerijalni dio naše baštine. Imamo prekrasan program.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr