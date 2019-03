Za zakon je pas opasan tek kada vas napadne. Kod uzgajivača dogo argentino raspitali smo se kakvi su oni psi.

Dobermen, rotwailer, doge, ovčari - po zakonu o zaštiti životinja iz 2017. godine niti jedan od njih nije nužno opasan pas. Uz bull terijera, opasni su samo oni psi koji su ničim izazvani napali čovjeka ili drugog psa i nanijeli mu tjelesne ozljede.

''Nakon toga postoji postupak koji započinje veterinarski inspektor nadležni koji stavlja psa pod nadzor, taj pas je obavezan provest kastracije i sterilizacije'', rekao je Branko Sare, predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza.

Ministar poljoprivrede prije 11 godina donio je i pravilnik o opasnim psima. U njemu se propisuju uvjeti držanja pasa, mikročipiranje, kastracija, ali i još neki detalji...

A ako je riječ o opasnom psu onda ga morate držati u zato primjerenom prostoru, svakako zaključanog i s istaknutim znakom oštar pas. Takvog psa ne biste smjeli izvoditi bez brnjice ili povodca. Ni vlasnik mu ne može biti bilo tko, ta osoba mora biti starija od 21 godinu, poslovno sposobna i neosuđivana za niz kaznenih djela.

Neki gradovi imali su vlastita pravila. Primjerice - Mali Lošinj opasnim psima proglasio je dobermane, američke stafordske terijere, rotvajlere, doge, njemačke i belgijske ovčare, japanske borilačke pse i špiceve, mastife, šarplanince i njihove križance.

No sva ta pravila i oznake više ne vrijede. Prema sadašnjem zakonu, pas je opasan - ako vas napadne. Pa makar i pudlica.

''Ima puno razloga zašto bi se trebalo preventivno djelovati i zapravo davati dozvole onima koji žele i odluče se skrbiti za neku životinju. To radimo i s automobilima, i definitivno nitko ne može s automobilom, iako je njegov, izaći na ulicu nego prije toga treba položit vozački'', rekao je Luka Oman, savjetnik ministra poljoprivrede.Tko krši Pravilnik o opasnim psima, slijede mu kazne od 20.000 do 50.000 kuna.

A zašto pas napada? Osjeća li se ugroženo, napadnuto, zbog ljubomore ili nekog drugog razloga? Pokušali smo to doznati od dugogodišnjih uzgajivača argentinskih doga. S njima je razgovarao Mario Jurič.

Sve o pasmini dogo argentino

Jesu li opasni?

''Oni nisu opasni. To je jedna lovna pasmina koja je stvorena u Argentini za lov na divlje svinje i kao svaki drugi lovni pas ne smije imati nikakvu agresivnost prema ljudima'', objašnjava Sanda Jurjević, uzgajivačica pasa dogo argentino.

Kada ovakav pas može napasti nekoga?

''Ako netko napadne vlasnika, pogotovo ako su tu djeca. Oni neće napasti djecu, oni stvarno čuvaju djecu'', kaže Jurjević.

Po čemu su drugačiji od drugih pasmina?

''Oni su izrazito snažna pasmina, isto tako su svjesni svoje snage. Jak je prag tolerancije na bol i oni je podnose puno više nego drugi psi'', odgovara Jurjević.

Što uključuje proces socijalizacije?

''Najbitnija stvar da se uzme od provjerenog uzgajivača, da se ne kupuje odmah na prvi oglas gdje je pas najjeftiniji'', kaže Jurjević.

Kad pas napravi problem - tko je odgovoran?

''Uvijek vlasnik. Morate biti svjesni kakvog psa imate. Često odbijam mnoge ljudi koji su zainteresirani za štence, jer vidim da to nije baš za njih. Znači, to nije veliki bijeli pas s kojim ćete se šetati po rivi i da vas svi gledaju. To je lovni pas koji traži puno kretanja'', rekla je Jurjević.

Na koji način treba ovakvu pasminu držati pod kontrolom?

''Prvo da je pas odmalena socijaliziran, da se kreće među ljudima, među psima, da je naviknut na razne situacije. Nisu ni oni svi isti. Ne znači ako je pas iste pasmine da su svi isti, ali svaki vlasnik mora poznavati psa, šta voli, šta mu smeta'', otkriva Jurjević.

