U istraživanju se mjerio postotak ljudi koji tijekom većine dana osjećaju stres. Većina europskih zemalja je između 30 i 40 posto.

Čak 34 posto Hrvata osjeća stres tijekom većine dana, pokazalo je Gallupovo istraživanje, prenosi portal Langeist. Po količini stresa lider smo u regiji, no za vrat nam pušu Slovenci i Srbi za 33 posto.

U BiH su na 32 posto. U istraživanju nisu navedeni podaci za Crnu Goru.

Nijemci su manje opterećeni, a Francuzi više od nas. Čini se da ni u Italiji nije sve dolce vita jer je tamo čak 44 posto ispitanika većinu dana pod stresom.

Najveći postotak izmjeren je u Turskoj, čak 64 posto, dok je Grčka na 57. Visoko kotiraju i Albanija, Malta, Cipar...

