Šamponi, sapuni, papuče, kemijske samo su neke od stvari koje bez brige možete iznijeti iz hotela. Ili ne? Doznajemo koje stvari smijete slobodno spakirati u torbu, a da ne budete kažnjeni.

Blagdani, praznici, godišnji odmori, poslovna ili druga putovanja... Završite li tom prilikom u hotelskom smještaju, dobro je znati što smijete, a što ne smijete uzeti sa sobom kad se odjavljujete.

Koliko ste puta spakirali bočice šampona i male sapune iz hotela u svoju torbu kada ste napuštali hotel? Ankete putničkih agencija i istraživačkih tvrtki pokazuju kako čak 78 posto putnika ponese kući nešto iz hotela.

Na prvom su mjestu proizvodi za osobnu njegu poput šampona i sapuna, koji završe u koferima 56 posto ispitanih. Popularne su i koverte i kemijske olovke te jednokratne papuče, a putnici će često u torbu pobacati i vrećice čaja i kave. Hotelski ogrtači također su vrlo atraktivni, no spakirat će ih tek 14 posto putnika, vjerojatno svjesni da je to ipak malo previše. Kući se znaju ponijeti i šalice, razni hotelski ukrasi, pa čak i prekrivači i kuhala za vodu.

Što je od toga zapravo dopušteno?

Gledano s pravne strane, iz hotelske sobe ne biste smjeli ponijeti ništa sa sobom, pa tako ni male gelove za tuširanje, sapune, šampone ili jednokratne papuče. Sve je to dio hotelskih sadržaja i namijenjeno je za korištenje gostu tijekom boravka. No, većina hotela neće oko toga stvarati probleme jer je riječ o jednokratnim proizvodima koji, ako su korišteni, ionako završe u otpadu.

Hrana, piće, minibar

Ako na jastuku pronađete čokoladicu ili keks, možete ih slobodno konzumirati, no sva ostala hrana i piće smješteni u minibaru naplaćuju se. Vrećice kave i čaja mogu biti dio dogovorene usluge ili se mogu posebno naplaćivati, a to ovisi o samom hotelu i usluzi, pa je najbolje da to unaprijed provjerite. Isto je i s voćem. Ako vas u sobi dočeka košara s jabukama, bananama, ananasom, prvo se raspitajte je li to dio usluge ili će vam na kraju sve naplatiti.

Svi predmeti koji su namijenjeni za ponovno korištenje i raspolaganje drugim gostima, poput posteljine, ogrtača, vješalica, ručnika, suđa, pribora za jelo, budilice dio su inventara hotela i ako ih uzmete ih sobe, smatrat će se da ste ih ukrali.

Ručnici i ogrtači kao suveniri

Možda se čini logičnim i čudite se da bi to netko učinio, no Fenix magazin piše kako su već iz hotela znali nestajati i madraci, televizori, pa i kompletna kupaonska oprema. Pogotovo je to slučaj u hotelima koji imaju dizala izravno do podzemnog parkirališta, što neki gosti vješto iskorištavaju. Neki su znali jednostavno spakirati svu posteljinu u kofere i uputiti se kući.

No moguće je i da gosti jednostavno nisu sigurni, piše Travel Reporter, koji savjetuje putnike da uvijek pitaju na recepciji što smiju ponijeti sa sobom, a što ne.

Neke predmete hotel će vam rado i prodati kao vrstu suvenira, pa tako možete i kući ponijeti kućni ogrtač ili ručnik s logotipom hotela kao uspomenu na lijepo putovanje.