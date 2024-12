Koja su kaznena djela vezana uz izborni proces i biračka prava?

Vezano uz izborni proces i biračka prava postoje i određena kaznena djela koja su i kažnjiva.

Povreda slobode odlučivanja birača – utjecaj na birača da glasuje za ili protiv određenog kandidata ili uopće ne glasuje; kažnjivo kaznom zatvora do pet godina

Uskrata izbornog prava – protuzakonito brisanje iz popisa birača ili drugi način uskrate biračkog prava; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine



Zlouporaba biračkog prava – dvostruko glasanje ili glasanje pod tuđim imenom; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine

Povreda tajnosti glasanja – pokušaj saznanja kako je drugi birač glasao te prijetnja ili prisila nad biračem da otkrije kako je glasao; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine



Uništenje i krivotvorenje izbornih isprava – uništavanje, prikrivanje, oštećenje ili neovlašteno odnošenje isprave o izborima ili glasanju ili predmeta koji služi za izbor ili glasanje i ako u popis uvede nepostojeću osobu, umrlu osobu ili osobu koja nema biračko pravo; kažnjivo kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina



Izborna prijevara – dodavanje, oduzimanje, brisanje glasova ili na drugi način krivotvorenje ishoda izbora ili glasanja; kažnjivo kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina

