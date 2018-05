Šestero djece u dobi od 13 do 17 godina, hospitalizirano je u osječkoj bolnici zbog pušenja tzv, osvježivača zraka, odnosno sintetske ulične droge, vrlo snažnog i po život opasnog derivata THC-a.

Djeca koja su završila u bolnici u teškom stanju prije deseak dana dolaze iz Osijeka, Đakova, Požege i Baranje. Konzumirala su tzv. osvježivače zraka zbog kojih je 2015. preminuo 15-godišnji dječak u Zagrebu.

“Djeca koja su kod nas zbrinuta danima osjećaju strah da će ih netko napasti, ne mogu spavati, čuju različite glasove, prepričavaju nam kako im se javlja glas koji im govori da će ih netko ubiti, misle da će sami sebi nešto učiniti, otkinuti si ruku i slično... To su strašne situacije”, kazala je za Jutarnji list doc. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek.

Smatra da, iako je riječ o vrlo teškoj situaciji u kojoj su glavni akteri maloljetnici, upravo stoga o njoj treba javno govoriti.

"Tih šest slučajeva u kratkom periodu znak je za alarm. Ako se to ne spomene i javno ne objavi, bit će kao da se nije ni dogodilo. O tome treba govoriti, ali prije svega treba riješiti problem s kupnjom tih sredstava koja su djeci dostupna kao i slatkiši. Šokirali smo se kada nam je zbog toga došlo 13-godišnje dijete, a za jednu smo djevojčicu od 15 i pol godina doznali da je već prije dvije godine bila u kontaktu i s marihuanom, kanabisom, ‘osvježivačima’ i ecstasyjem. Sada je bila sumnja na ‘osvježivač’, kanabis i LSD", kaže dr. Dodig Ćurković, inače i predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dječju psihijatriju.



Ističe i da među šestero djece ima i onih koji su to konzumirali prvi put, na nagovor prijatelja. Jedan je čak i aktivni sportaš.

Osvježivač zraka = sintetska ulična droga

“Nikad dovoljno ponavljanja. Dakle: nije osvježivač! NIJE OSVJEŽIVAČ!!! NIJE. NIJE. Već sam desetke puta to ponavljao i opet ću! To je DROGA. Sintetska ulična droga, vrlo snažan i po život opasan derivat THC-a (poput kemijski izmijenjenog i znatno pojačanog ekstrakta marihuane), koji se unosi pušenjem. Njime su natopljene suhe trave, kako bi se mogle miješati s duhanom i motati u cigarete.

Prodaje ih se u LAŽNIM pakiranjima aromatskih trava (i otuda popularni, ali posve netočan naziv ‘osvježivači zraka’ ili ‘herbal mix’). Paketići su najčešće veličine i izgleda pakiranja pojedinačnih prezervativa, raznih dizajna i naziva (Spice, Galaxy, Vertex, Incense, Bunga-Bunga, Zombi, Scooby Snax, Solar Super). Ne zavaravajte se glupostima, ne shvaćajte ih neozbiljno.

Od toga se umire. Od toga su već umrla djeca. Prava djeca. Nečija djeca. To NIJE osvježivač zraka. Najgore od svega - naziv ‘osvježivač’ toliko je raširen da narkotik i dalje prolazi ispod radara tržišnim inspekcijama, carinicima na uvozu i policiji i nalazi se u SLOBODNOJ PRODAJI u trgovinama ‘zdravog življenja’ (najčešći naziv: Smart Shop), zajedno s vodenim hookah lulama, pušačkim bongosima, mirišljavim štapićima i ostalim priborom za pušenje i ‘rekreativno drogiranje’”, napisao je na Facebooku dr. Berecki, koji se, kako je istaknuo, posljednjih godina nagledao previše slučajeva djece koja su završila u teškom stanju nakon konzumiranja ovih opasnih tvari.

"Zombiji" na ulicama

Ovisnike o sintetičkoj drogi nazvanoj "spice" u Velikoj Britaniji prozvali su zombijima. Posljedice njezina djelovanja jače su od onih koje ostavljaju heroin i crack. Spice droge su dostupne preko smart shopova u kojima se kupuju kao sol za kupanje, osvježivači prostora, no to su kombinacije raznih kemikalija, teških metala, benzena, crvenog fosfora. Nazivaju ih još i sintetičkom marihuanom, no prema mišljenju stručnjaka, jedan džoint "spicea" ima učinak kao pušenje stotinu džontova marihuane.