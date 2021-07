Novi predsjednik Gradske skupštine Zagreba Joško Klisović u intervjuu za Hinu ističe kako će na 1. radnoj sjednici 15. srpnja biti najvažnija točka za funkcioniranje Grada - prijedlog reforme Gradske uprave gradonačelnika Tomaševića kojim se broj ureda smanjuje s 27 na 16.

Joško Klisović (SDP) najavljuje da će već početkom rujna na sjednici Gradske skupštine biti i Tomaševićev prijedlog rebalansa gradskog proračuna čime će se osigurati i financije za djelovanje po novom ustroju.

Predstoji 1. radna sjednica i to ponovno u Staroj gradskoj vijećnici, koja je obnovljena nakon potresa. Novi ste predsjednik, što vam je cilj?

Osigurati učinkovit rad Skupštine radi brzog donošenja niza odluka za popravljanje katastrofalnog stanja u kojem se Grad nalazi. Sjednice želim voditi na efikasan, uključiv i konstruktivan način. U Skupštini sjede zastupnici različitih uvjerenja koji odražavaju stavove različitih građana i svi moraju dobiti prostor. Želim i da cijeli sustav Skupštine funkcionira učinkovito i besprijekorno, zato ćemo dodatno digitalizirati sve radne procese. Ova sjednica bit će prva potpuno digitalizirana, dakle bez papira. Svi dokumenti bit će u elektronskoj formi, lako dostupni i brzo pretraživi.

Trenutno zastupnicima u radu pomaže Stručna služba Skupštine koja je u nadležnosti gradonačelnika, a ne predsjednika Skupštine. Riječ je o anomaliji koja je ostala iz mandata pokojnog Bandića. To ćemo ispraviti i vratiti Tajništvo Skupštine te ga staviti pod nadležnost predsjednika Skupštine, kako bi ova najvažnija institucija za donošenje gradskih odluka bila ustrojstveno kompletirana na optimalan način. Za to ćemo morati tražiti izmjenu Zakona o Gradu Zagrebu. Zato se ova izmjena ustroja ne nalazi na dnevnom redu ove sjednice.

Stručna služba Gradske skupštine je 16. gradski ured koji je zbog zakona morao ući u prijedlog novog preustroja Gradske uprave gradonačelnika Tomaševića. Slažete li se s tim preustrojem?

Da, to je dobar prijedlog koji će u praksi polučiti puno bolji rezultat nego dosadašnji ustroj. Zagovarao sam sličan koncept u predizbornoj kampanji. Plod je to novog reformskog načina razmišljanja s ciljem osiguravanja brze, dostupne, kvalitetne i jeftinije usluge građanima. Doći će i do određenih ušteda, a dodatno sistematizacija radnih mjesta po pojedinim novim uredima će u drugom koraku optimalizirati broj radnih mjesta, radne procese i način obavljanja posla. Znamo da je Bandić nagrađivao ne samo pročelničkim nego i raznim drugim radnim mjestima ljude kojima je bio nešto dužan - koalicijske partnere ili iz neke druge vrste aranžmana.

Pročelnici će biti izabrani na javnom natječaju?

Tako je, radit će se na transparentan način, nakon provedenog natječaja. Izabrat će se najkompetentniji, oni od kojih se očekuje najbolji rezultat u radu. I dosadašnji pročelnici se mogu prijaviti, a s onima koji neće biti izabrani ili se neće kandidirati, postupat će se u skladu sa zakonom.

Smatrate li da bi svaki gradonačelnik trebao imati pravo izabrati si pročelnike kao premijer ministre?

Da, pročelnici bi trebali doći i otići sa gradonačelnikom te s njime odgovarati za stanje Grada. Međutim, zakon kaže da se biraju na javnom natječaju i tako će biti.

Kada bi mogla profunkcionirati nova Gradska uprava?

Novi uredi počet će raditi 31.10. ali Gradska uprava već funkcionira. U rujnu ćemo usvojiti rebalans i time osigurati i financije za djelovanje po novom ustroju.

Kako ocjenjujete prvih mjesec dana gradonačelnika Tomaševića?

Prvo se dubinski upoznao sa stanjem jer tek kada je ušao u Grad mogao je vidjeti da je "rupa" u proračunu puno veća. Odmah je ozbiljno pristupio poslu i prve odluke bile su one koje smo svi očekivali, kao imenovanje predsjednika i člana Uprave Holdinga i dijela Nadzornog odbora jer je Holding ostavljen u debelom minusu i pod sumnjama pogodovanja i namještanja koja su obilježila Bandićevu vladavinu i koju je odmah trebalo prekinuti. U tom kontekstu je zaustavio i javne nabave. Zbog prijeteće nelikvidnosti odmah je razgovarao s bankarima i uspio se s njima dogovoriti te je na ovoj sjednici njegov prijedlog o kratkoročnom zaduživanju, na godinu dana, od 400 milijuna kuna. I ono što je najvažnije da bi Grad uopće mogao funkcionirati, morao je brzo krenuti reformirati Gradsku upravu pa je već za ovu prvu radnu sjednicu pripremio prijedlog njezine reforme.

Na dnevnom redu je i prijedlog sadašnje oporbe, HDZ-a i HSLS-a, vezan za potez Tomaševića oko imenovanja dijela Uprave i Nadzornog odbora Holdinga?

Svi mi željeli smo brze promjene u Holdingu i najavljivali ih kao kandidati u izbornoj kampanji. Tomašević je brzo reagirao, što su građani i očekivali, jer stanje koje je zatekao u Holdingu nije dozvoljavalo otezanje u promjeni njegovog vodstva. Pod ovom točkom moći će objasniti kakvo je stanje zatekao.

U fokusu su koruptivne radnje koje se vežu uz Bandića. Tadašnja oporba - sadašnji gradonačelnik Tomašević, zastupnici SDP-a, nezavisni Petek i drugi na to su upozoravali, ali se ništa nije poduzimalo. Mislite li da bi se u to krenulo da je Bandić živ?

Uvijek smo imali percepciju da je Grad ogrezao u kriminal i iz dana u dan iščekivali da tijela kaznenog progona pokrenu istrage, dođu do dokaza i pokrenu sudske postupke. SDP-ovi zastupnici su upozoravali vrlo glasno o slučajevima Srebrnjak, Adventske kućice, Žičara Sljeme i mnogim drugima. Bandić nije trzao, a vladajući iz njegove stranke BM 365 i HDZ-a nisu dozvoljavali da se ikakav zaključak ili odluka donese kako bi se to zaustavilo te stoga oni snose punu političku odgovornost za malverzacije u svim tim slučajevima. No, izgleda da su nas policija i USKOK čuli i ako su akcije pokrenute našim glasnim ukazivanjem, onda smo napravili izvrstan posao unatoč opstrukcijama Bandića i HDZ-a.

Ovo što vidimo samo je vrh sante leda, klupko se počelo odmotavati. Očekujem da se raspetlja do kraja i u Gradskoj upravi i u povezanim trgovačkim društvima, javnim ustanovama i institucijama te da konačno dobijemo i presude s epilogom za korupciju i organizirani kriminal. Tajming uhićenja je sumnjiv, znamo da je Bandić držao većinu HDZ-u u Saboru, a HDZ Bandiću u Skupštini. Ovisili su jedni o drugima i dok je tako bilo, uhićenja nije bilo, a ako ih je i bilo bila su predstava za javnost bez sudskih presuda. Brzo su uhićenici završavali na slobodi. Podijelili su plijen na način Bandiću Zagreb, HDZ-u nacionalna razina. To se vidjelo i po tome što je HDZ na izborima za Zagreb išao s alibi kandidatom. Sada se politička situacija promijenila i krenula su uhićenja s dobrim izgledima da završe sudskim presudama.

Hoće li Dječja bolnica Srebrnjak nakon svega što joj je bivša gradska vlast učinila, uspjeti ostvariti svoj EU projekt?

Na ovoj sjednici imamo točku o Srebrnjaku. Presudno je da se projekt Centra za translacijsku medicinu realizira, da se EU novci utroše kako je predviđeno jer ćemo ih inače izgubiti. Razni su se "igrači" namjerili, ali vjerujem da će on ostati projekt Srebrnjaka. Slučaj te bolnice pokazuje još jedno ludilo Bandićeve vlasti te interesne mreže koju je servisirao, a koja je bacila oko na Brestovac, gdje je na trošak građana izgrađena međupostaja žičare.

Kada će žičara biti puštena u promet?

Čim tehnička struka potvrdi da je spremna, ali treba istražiti je li bilo pogodovanja i koruptivnih radnji. Tomašević je davno podigao kaznenu prijavu pa vjerujem da DORH već postupa i da ćemo vrlo brzo o tome biti informirani.

Obnova je ključan problem. Očekujete li da će se ubrzati zbog poteza Tomaševića?

Povukao je dobre poteze. Dinamika obnove ovisi o Ministarstvu i Fondu, a mi želimo pomoći u ubrzanju procedure. Važno je da nas Vlada doživi kao konstruktivnog partnera jer ako budu nastupali politikantski iz straha od rasta ljevice u Zagrebu, onda će sve to teško ići.

Veliki je problem i gospodarenje otpadom, kada će se početi rješavati?

Doći će na dnevni red odmah nakon prvih ključnih odluka za funkcioniranje Grada, kao i izgradnja vrtića, škola, domova za starije, domova zdravlja i bolnice na jugu grada.

Tražite da Vam se smanji plaća, zašto?

Bandić je u nekom trenutku odlučio smanjiti si plaću, a sada je evidentno da nije niti živio od plaće. Kako je u Gradu uvijek bio standard da predsjednik Skupštine ima jednaki koeficijent plaće kao i gradonačelnik, primjereno je da mi se smanji i taj prijedlog je na ovoj sjednici. No, tražio sam da mi koeficijent bude nešto niži od gradonačelnikovog jer on obnaša najodgovorniju dužnost u Gradu. Kao službeni auto zatekao sam Passat, ali sam ga vratio i dobio Škodu Octaviu.

Kakav je Vaš stav u vezi prijedloga premijera da državnu potporu poduzetnicima uvjetuje cijepljenjem?

Poduzetnici su u neobranom grožđu jer radnike ne mogu prisiliti na cijepljenje, već im jedino dati otkaze, a i za to moraju imati zakonski opravdan razlog. Ako Vlada procjenjuje da je ugroza zdravlja građana tako velika da se mora uvesti obvezno cijepljenje, neka to napravi u proceduri sukladno zakonu i Ustavu. Ali naša Vlada kaže - mi preporučujemo cijepljenje, pozivamo građane na cijepljenje, ali im ostavljamo da sami odluče. E, onda ih ne može kažnjavati za njihovu odluku i na njih prebacivati odgovornost da ugrožavaju zdravlje nacije ili što njihovi poslodavci zbog njihove odluke mogu trpjeti štetu. Vlada nije promislila do kraja što radi i zato je nastao kaos.

Kako komentirate što je Predsjednik stao u obranu poduzetnika Latkovića koji mu je financirao kampanju, a koji bespravno gradi?

Nije stao u obranu bespravne gradnje. Ono što sam čuo u njegovim istupima je da se svaka nezakonitost mora sankcionirati, pa i ovdje ako je ima. Predsjednika vrlo dobro poznajem, podržat će svaki oblik borbe protiv nezakonitosti bez obzira o kome se radi.

Namjeravate li se kandidirati za predsjednika zagrebačkog SDP-a?

Na jesen su izbori, puno je vremena do tada.