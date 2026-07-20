U Hrvatskoj započelo važno kliničko ispitivanje: Od teške bolesti svake godine umre oko 500 osoba

Onkološki centar UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska u Zaboku je započeo uključivanje pacijenata u međunarodno kliničko ispitivanje BRACE namijenjeno oboljelima od nemišićno invazivnog raka mokraćnog mjehura kod kojih dosadašnje liječenje nije bilo uspješno.

Kliničko ispitivanje namijenjeno je bolesnicima kod kojih bolest perzistira ili se ponovno javlja unatoč liječenju terapijom Bacillus Calmette-Guérinom (BCG), priopćeno je iz onkološkog centra.

Za te je bolesnike radikalna cistektomija, odnosno kirurško odstranjenje mokraćnog mjehura, standardni oblik liječenja. Cilj istraživanja je utvrditi može li radioterapija biti alternativa odstranjenju mjehura.

U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira više od tisuću novih slučajeva raka mokraćnog mjehura, od kojega umre oko 500 osoba. Riječ je o četvrtom najčešćem zloćudnom tumoru u muškaraca i sedmom po učestalosti među svim sijelima raka u ukupnoj populaciji.

Najčešći je rani znak bolesti pojava krvi u mokraći, a pušenje je odgovorno za približno polovicu svih slučajeva.

Medicinski direktor UPMC Hillman Cancer Centra Hrvatska Marko Bebek rekao je kako se ispitivanjem želi procijeniti učinkovitost radioterapije kao alternativne mogućnosti liječenja za bolesnike kojima BCG terapija nije pomogla te koji imaju ograničene terapijske mogućnosti.

Pacijenti koji ispunjavaju kriterije za uključivanje mogu sudjelovati u međunarodnom kliničkom ispitivanju u Hrvatskoj, bez potrebe za odlaskom na liječenje u inozemstvo. Sudjelovanje u kliničkom ispitivanju i svi postupci predviđeni protokolom studije za uključene pacijente ne naplaćuju se.

Zainteresirani pacijenti mogu se javiti u UPMC Hillman Cancer Center, gdje će stručni tim pregledati medicinsku dokumentaciju i procijeniti ispunjavaju li uvjete za uključivanje u ispitivanje te ih, ako ispunjavaju kriterije, upoznati s daljnjim tijekom studije.

UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska privatni je specijalizirani onkološki centar u Zaboku i dio međunarodne mreže američkog University of Pittsburgh Medical Centera (UPMC). U njemu su pojedini dijagnostički i terapijski postupci dostupni na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).