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POZIVAJU PACIJENTE

U Hrvatskoj započelo važno kliničko ispitivanje: Od teške bolesti svake godine umre oko 500 osoba

PišeHina, 20. srpnja 2026. @ 16:33 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Pacijenti koji ispunjavaju kriterije za uključivanje mogu sudjelovati u međunarodnom kliničkom ispitivanju u Hrvatskoj, bez potrebe za odlaskom na liječenje u inozemstvo. Sudjelovanje u kliničkom ispitivanju i svi postupci predviđeni protokolom studije za uključene pacijente ne naplaćuju se.
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