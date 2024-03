Klinička psihologinja o slučaju pedofilije u zadarskoj školi: "Najjače traume ostavljaju zapravo situacije gdje je djetetu to bila bliska osoba"

Glavno pitanje je tko sada može i mora pomoći djeci u ovom slučaju. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus o tome je razgovarala s kliničkom psihologinjom Renatom Ćorić Špoljar iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.

Prvo pitanje je kako ide postupak od trenutka djetetove prijave, kada ono prizna što mu se dogodilo.

"Trenutak kada dijete zapravo otkrije da je bilo izloženo spolnom zlostavljanju je trenutak kad počinje oporavak. S jedne strane je važno da dijete bude zaštićeno i da instutucije odrade svoj posao. S druge strane je važno da roditelji i obitelj budu podrška dijetetu i da mu omoguće adekvatan tretman stručnjaka", kazala je klinička psihologinja.

Nerijetko su zlostavljači osobe koje su djeci bliske - kojima vjeruju - članovi obitelji, prijatelji, pa čak i nastavnici... Valentinu Baus zanimalo je otežava li to djetetu da progovori da mu se nešto dogodilo?

Pročitajte i ovo Sigurnost hrane Gotovo svakodnevno s polica se povlači neki proizvod. Stručnjak otkriva jesmo li sigurni

"Svakako da otežava. Seksualno zlostavljanje je uvijek traumatsko iskustvo bez obzira o tome o kome se radi. No istraživanja i praksa pokazuju da najjače traume ostavljaju zapravo situacije gdje je djetetu to bila bliska osoba i one situacije gdje je zlostavljanje bilo dugo i intenzivno i uključivalo fizičko nasilje", kazala je Ćorić Špoljar.

"Ono što je jako važno da zapravo dijete ima podršku bliskih osoba, primarno obitelji. I važno je da je dijete uključeno u adekvatan tretman - to je neki od oblika psihoterapije, ovisi o tome koje simptome i teškoće dijete ima", kazala je psihologinja.

Pročitajte i ovo Izbori za 11. saziv Hrvatskog sabora Pogledajte koji su mogući datumi izbora

Djeca nažalost često krive sebe, kaže psihologinja i dodaje kako se kroz tretman dijete uči kako da integrira to traumatsko iskustvo "koje je negativno, koje je neugodno, loše. Da ga integrira u svoj život, a da ga ne obilježi. Djeca se uglavnom oporave od takvih isustava ako su bila uključena u adekvatan tretman i imala podršku okoline", zaključila je psihologinja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.