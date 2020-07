Predsjednik Zoran Milanović povjerio je jučer mandat predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću za sastavljanje nove Vlade. Dodjela službenog dokumenta o povjeravanju mandata nije se odvijala pred kamerama, a neki mediji javljaju da je Milanović docirao Plenkoviću dok su kamere bile ugašene. Predsjednik Milanović komentirao je tvrdnje.

Predsjednik Milanović komentirao je jučerašnja događanja na Pantovčaku kao i tvrdnje nekih medija da je docirao Plenkoviću dok su kamere bile ugašene.

"Prilično ozbiljan primitivizam da netko prepričava što se događalo, nisam zgrožen, previše sam prošao da bi bio zgrožen, ali jadno. Nikome nisam docirao. Ponašao sam se vrlo transparentno", uvjeren je Milanović.

"Nismo kultura klekni, lezi, tuku mitraljezi, po meni je to vrlo transparentno ponašanje", kazao je i ponovio kako bi se neka pitanja, poput obaveze nošenja maski trebala zakonski regulirati.

Napomenuo je kako se to može riješiti tako da Vlada prema čl. 17. Ustava na određeno vrijeme predloži određenu razinu suspenzije ljudskih prava.

"Ja sam svoje napravio, drugog sredstva nemam. Pozivam saborske sastupnike da to naprave. Ne vidim kako bih mogao biti konstruktivniji. Ja sam nakon jučerašnjeg razgovora s Plenkovićem šutio o tom razgovoru. E sad netko priča o tome. Ja šutim o tome. Možda će to biti posao novog Ministarstva kulture i medija, da pišu onako kako im se to naredi", kazao je predsjednik.

"Da vam netko kaže da morate nositi masku, dihalicu i da vas uhite zbog toga, a da vi ne znate gdje to piše. Pogledaje kako su to napravili i riješili Španjolci", dodao je Milanović koji je rekao kako je u tijeku "sovjetizacija hrvatskog društva".

Objasnio je i jučerašnje rukovanje na Pantovčaku.

"Ja sam se htio rukovati i odmah nakon toga dezinficirati ruke, tako normalni ljude rade", kazao je Milanović. Naime, na samom dolasku na Pantovčak Milanović je Plenkoviću pružio ruku, no on je odbio rukovanje pa su se pozdravili laktovima, što je već postalo uobičajena praksa tijekom epidemije koronavirusa.