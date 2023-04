U srijedu se očekuje slabljenje bure, a kakav će biti uskrsni vikend zna meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Prigovaraju kontinentalci na fijukanje vjetra i hladnoću koju donosi ovaj sjeverac. Primorci i Dalmatinci kažu, sve je to kamilica. Na Jadranu je vjetar u utorak u prosjeku bio i tri puta jači nego u unutrašnjosti zemlje.

Naša svijetom poznata bura ipak će se umiriti i u ovo blagdansko vrijeme dozvoliti da se povežemo jače. Poteškoća u prometu već u srijedu trebalo bi biti mnogo manje, kako se ciklona iz Egejskog premjesti dalje prema Crnom moru i oslabi, a gradijenti tlaka ipak malo relaksiraju nad našim područjem.

Prizemno ćemo biti u polju povišenog tlaka, no hladniji i vlažan zrak i dalje će kružiti po visini, što i za srijedu znači nešto oblačnije vrijeme nego bismo to željeli.



Jutro u srijedu bit će, u prvom redu hladno, osobito za početak travnja. Na kopnu oko ili ispod nule: na Jadranu od 2 na sjevernom do 9 stupnjeva, ali tek ponegdje na južnom dijelu i na otocima.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima.

Razina Meteoalarm upozorenja spuštena je s najviše crvene, na žutu, odnosno za podvelebitsko područje i Kvarner na narančastu razinu. Uz ovu hladnoću na kopnu će biti mraza, nadajmo se da neće biti i štete na osjetljivim poljoprivrednim kulturama, s obzirom da se jutarnji mraz očekuje i idućih nekoliko dana.

Inače, vrijeme će u srijedu biti najvećim dijelom umjereno ili pretežno oblačno. Pritom, u noći i ujutro koja pahulja snijega moguća je u gorskoj Hrvatskoj, prije svega u Lici, a u Dalmaciji poneka kap kiše.



Ni poslijepodne ne nosi ništa drugačije. U središnjoj Hrvatskoj zadržat će se umjereno oblačno, uglavnom bez oborina, ali zato još uvijek i hladno. Sjeverac će oslabjeti, no hladan zrak je već stigao pa će temperatura biti samo 7, 8 stupnjeva. Manje oblaka na sjeverozapadu očekuje se prema večeri.

Vrijeme primjerenije početku ožujka nego travnja očekuje i Slavoniju i Baranju. Ovaj oblačni sloj će se prema istoku idućih dana najdulje zadržavati. Nekako više šansi za sunce bit će na zapadu i svakako na Jadranu. Vjetar u Slavoniji poslijepodne uglavnom slab sa sjevera, temperatura maksimalno 7 stupnjeva.

Nekako je još uvijek jasna potreba za zimskim jaknama, itekako još imaju svoju funkciju. I u gorju je dosta hladnije od prosjeka. U srijedu će biti najviše 3 stupnja. Na sjevernom Jadranu 10-ak, 11. Umjereno ili pretežno oblačno, nešto malo više sunca ipak na moru nego na kopnu.

Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita uz poneki olujni udar tijekom dana. Jača će svakako biti ujutro i ponovno navečer, što je i uobičajeno za dinamiku bure.



I u Dalmaciji u srijedu većinom umjereno, povremeno i pretežno oblačno, pa čak i uz mogućnost za kap kiše ponegdje: no rijetko. Umjerena i jaka bura slabjet će od sredine dana. Temperatura će biti uglavnom između 10 i 13.

U četvrtak i petak bit će sunčanije, poglavito na zapadu. Mada prolazno na mjestima može biti i više oblaka. Nova kiša izgledna je u subotu. Prema vikendu blago zatopljenje, a potom u subotu ponovno malo hladnije. Inače, i u četvrtak i petak ujutro može biti mraza.

Na Jadranu će prevladavati sunčano sve do subote kad će se i na moru skupiti nešto više oblaka. No svakako će biti povoljnije nego u unutrašnjosti. Moguća je rijetko tek koja kap kiše. Bit će i toplije i pred vikend bez nekog značajnijeg vjetra, što za Jadran znači i više proljetno te ipak i dosta ugodnije vrijeme. Bura će puhati još u četvrtak, no sve slabije.

Objavljeno koliko će nas koštati najskuplji i najjeftiniji Uskrs: "Mnogi si neće moći priuštiti ni najskromniju košaricu"

Uskrsni vikend u ovom trenutku izgleda povoljnije na Jadranu gdje bi mogla pasti tek poneka kap kiše, izglednije u nedjelju na sam Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak na jugu.

Radno vrijeme trgovina za Uskrs: Pogledajte kad možete u kupovinu tijekom blagdana

U unutrašnjosti promjenjivije, a kiše će biti već od subote. Dosta će se izmjenjivati sunce i oblaci tih dana, a temperatura neće previše odstupati od one koju očekujemo do kraja tjedna. Toplije nego u utorak i srijedu, no i dalje primjerenije ožujku nego sredini travnja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.