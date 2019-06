Kišni svibanj napokon se završio, a prošli mjesec mnogima je stvarao muke zbog promjenjivog vremena na koje nismo naviknuli u ovo doba godine.

Prvi dani lipnja donose nam toplije i sunčanije vrijeme, ali neće biti ni posve stabilno sve do sredine idućeg tjedna kada bismo mogli očekivati i prve ovogodišnje vruće dane. U nedjelju će najviše sunca biti na Jadranu, a uglavnom će u kopnenim predjelima uz dnevni razvoj oblaka biti i pljuskova.

Nedjeljno jutro bit će djelomice sunčano, malo kiše može pasti uglavnom na istoku i u gorju. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, na moru bura, umjerena ili jaka. Jutarnja temperatura bit će slična onoj u subotu, na kopnu od 11 do 15, a uz obalu između 14 i 17 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim predjelima bit će djelomice sunčano, ali i nestabilno pa će biti lokalnih pljuskova. Uz slab vjetar temperatura će biti do najviše 26 stupnjeva.

Na istoku će biti ipak malo oblačnije i još malo nestabilnije. Ovdje će također biti kiše i pljuskova uz koje će temperatura biti ipak nešto niža nego na zapadu i to od 21 do 23 stupnja.

Više sunčana vremena bit će na sjevernom Jadranu, a u unutrašnjosti Istre može pasti i poneki pljusak. U gorju i u nastavku dana nestabilno. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura će iznositi od 19 u gorju do 25 stupnjeva na moru.

Dalmaciju očekuje slično vrijeme i to djelomice sunčano, a tek ponegdje s pljuskovima. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će iznositi od 21 do 25 stupnjeva.

Vrijeme se do sredine idućeg tjedna neće bitnije mijenjati pa tako ostaje djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno s mogućom kišom i pljuskovima. Temperatura će idućih dana još porasti.

Toplije će biti i na moru, a osim toga i ovdje će na samom početku novog tjedna biti nestabilno pa sve više sunčano. Puhat će bura ili sjeverozapadnjak, a zatim u utorak jugo.

