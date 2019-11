U Zagrebu u subotu od ranih jutarnjih sati pada kiša. Probleme koji se stvaraju u prometu osjećaju i pješaci.

Kiša koja se u ranim jutarnjim satima sručila na Zagreb usporila je promet i poplavila dijelove ulica. Na fotografijama i videosnimkama je stajalište ZET-ova autobusa na liniji 109 Črnomerec - Dugave, stanica Selska-Ozaljska.

Iako je stajalište sanirano prije nekoliko godina, tijekom i nakon svake kiše situacija je ista - nakupljenom vodom automobili zalijevaju kućicu koja bi ljude trebala zaštititi od kiše.

"Ne znam gdje bih stala, unutra ću biti 'otuširana' i mokra do kože isti tren, iza te kućice me zahvati mlaz vode kad prođe automobil. Onda obično kisnem negdje pored parkiranih automobila i to traje 15 i više minuta, dok ne dođe autobus. Prestrašno", doznajemo od građanke koja na toj stanici svakodnevno čeka autobus.

Slično vrijeme tijekom cijelog vikenda

Meteorolozi predviđaju da će se slično vrijeme zadržati tijekom cijelog vikenda. Na kopnu će biti oblačno s kišom koja će lokalno biti obilna. Ponedjeljak donosi prestanak kiše i smirivanje vremena uz nekoliko sunčanih razdoblja.

Vjetrovito i kišovito bit će i na Jadranu pa je izdano crveno upozorenje Meteoalarma. Jugo će najjače, odnosno jako i olujno, biti na području Dalmacije, dok se i više od 70 litara kiše očekuje na sjevernom Jadranu te u gorju i Lici.